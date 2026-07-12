قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۱ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
176,303,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
173,952,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
235,068,000
|
طلای دست دوم
|
173,952,390
|
آبشده کمتر از کیلو
|
764,710,000
|
مثقال طلا
|
763,720,000
|انس طلا
|
4,121.08
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,784,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,736,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
939,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
537,900,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,730,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
31,080,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
7,270,000
|
حباب نیم سکه
|
64,480,000
|
حباب ربع سکه
|
89,670,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,440,000