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روز ملی فناوری اطلاعات ۱۴۰۵ چه روزی است ؟

روز ملی فناوری اطلاعات ۱۴۰۵ چه روزی است ؟
کد خبر : 1811779
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تاریخ دقیق روز ملی فناوری اطلاعات در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

دوشنبه – ۲۲ تیر ۱۴۰۵

تاریخ دقیق روز ملی فناوری اطلاعات در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۸/۱/۲۸

الاثنین، ۲۸ محرم ١٤٤۸

تاریخ دقیق روز ملی فناوری اطلاعات در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۶-۰۷-۱۳

Monday, July ۱۳, ۲۰۲۶

اواخر سال 98، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ، 22 تیرماه ، زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی ، محمدبن موسی خوارزمی ، پدر علم انفورماتیک ، را به عنوان روز ملی فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد و با پیگیری های مستمر نصر تهران ، این روز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز فناوری اطلاعات نامگذاری شد.

ارتباط خوارزمی با روش های الگوریتمی که اولین بار از سوی او در کتاب جبر و مقابله به کار گرفته شده است ، نیاز به استدلال چندانی ندارد ، چرا که حتی نام این روش از تغییر نام خوارزمی ، طی یک گذار انجام شده است. «الخوارزمی» ، «الگوریسمی» ، «الگوریسم» و در نهایت «الگوریتم» که مبتنی بر روشی است که خوارزمی در کتاب جبر و مقابله برای بیان شیوه حل مسائل به کار گرفته است و بر تعریف امروزی الگوریتم انطباق دارد. اگر «چالز بابیچ» پدر علم کامپیوتر نامیده شده است ، از «خوارزمی» نیز به عنوان پدر «دانش انفورماتیک» نام می برند.

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