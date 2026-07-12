بزرگداشت محمد خوارزمی در سال ۱۴۰۵ چه روزی است؟

محمد بن موسی خوارزمی ریاضی‌دان، منجم، جغرافی‌دان اخترشناس ایرانی و از علمای بیت الحکمه در بغداد بود. خوارزمی از علمای اهل بیت الحکمه بود. خوارزمی در حالی که به عنوان عضوی از بیت الحکمه در بغداد به رهبری کلیف المامون، پسر خلیف هارون الرشید، که در شب های عربی شهرت یافته بود، شکوفا شد. بیت الحکمه یک مرکز علمی پژوهشی و آموزشی بود.

تاریخ دقیق زادروز محمد خوارزمی سال ۱۴۰۴ در تقویم شمسی مصادف است با:

دوشنبه – ۲۲ تیر ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تاریخ دقیق زادروز محمد خوارزمی سال ۲۰۲۵ در تقویم میلادی مصادف است با:

Monday, July ۱۳, ۲۰۲۶

۲۰۲۶-۰۷-۱۳

تاریخ دقیق زادروز محمد خوارزمی سال ۱۴۴۷ در تقویم قمری مصادف است با:

الاثنین، ۲۸ محرم ١٤٤۸

۱۴۴۸/۱/۲۸

دلیل شهرت محمد خوارزمی

الخوارزمی مفهوم الگوریتم را در ریاضیات توسعه داد (که دلیلی بر لقب او به عنوان پدربزرگ علوم کامپیوتر توسط برخی افراد است). ما جهان را به خوارزمی مدیونیم «جبر»،به عنوان بزرگترین اثر ریاضی او، از کتاب حساب الجبر و المقابله سرچشمه گرفته است. این کتاب که دو بار توسط جرارد کرمونا و رابرت چستر در قرن دوازدهم به لاتین ترجمه شد، صدها معادله درجه دوم ساده را با تجزیه و تحلیل و همچنین با مثال هندسی به کار می‌برد. همچنین دارای بخش‌های قابل توجهی در مورد روش‌های تقسیم ارث و بررسی قطعات زمین است. خوارزمی بحث خود را به معادلات درجه اول و دوم محدود کرد. او همچنین اثر مهمی در زمینه نجوم نوشت که شامل تقویم ها، محاسبه موقعیت های واقعی خورشید، ماه و سیارات، جداول سینوس ها و مماس ها، ستاره شناسی کروی، جداول نجومی، محاسبات اختلاف منظر و کسوف، و دید ماه می شود. کار نجومی او، زیج السندند، نیز بر اساس کار دانشمندان دیگر است. شناخته شده ترین کار او همانطور که در بالا ذکر شد و یکی از آنها که به نام او نامگذاری شده است، الگوریتم مفهوم ریاضی است. معنای مدرن این کلمه به تمرین خاصی برای حل یک مشکل خاص مربوط می شود. امروزه مردم از الگوریتم ها برای جمع و تقسیم طولانی استفاده می کنند. خوارزمی همچنین مسئول معرفی اعداد عربی به غرب بود و فرآیندی را به راه انداخت که منجر به استفاده از نه عدد عربی همراه با علامت صفر شد.

خوارزمی چندین پیشرفت مهم در تئوری و ساخت ساعت‌های آفتابی ایجاد کرد که از پیشینیان هندی و هلنیستی خود به ارث برده بود. او جداولی برای این ابزار درست کرد که زمان مورد نیاز برای انجام محاسبات خاص را به میزان قابل توجهی کوتاه کرد. ساعت آفتابی او جهانی بود و از هر جای زمین قابل رصد بود. از آن به بعد ساعتهای آفتابی مکرر بر مساجد برای تعیین وقت نماز گذاشته می شد.

در حالی که مشارکت های عمده او نتیجه تحقیقات اولیه بود، او همچنین برای ترکیب دانش موجود در این زمینه ها از منابع یونانی، هندی و دیگر کارهای زیادی انجام داد. خوارزمی تعدادی آثار جزئی در مورد موضوعاتی مانند اسطرلاب نوشته است که بر روی تقویم یهودیان نوشته است. او همچنین تاریخ سیاسی حاوی طالع بینی افراد برجسته را نوشته است.

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