افزایش ۱۳ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران با وجود جنگ
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران با افزایش ۱۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ به یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار رسید.
به گزارش ایلنا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جدیدترین گزارش خود از سرمایهگذاری خارجی در جهان را که مربوط به سال ۲۰۲۵ است منتشر کرده و بر اساس آن، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال میلادی گذشته رشد ۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته و به رقم ۱۶۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته ۱۱ درصد گزارش شده و از ۶۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این رقم برای کشورهای در حال توسعه فقط ۲ درصد بوده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها از ۸۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۹۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
با این وجود کشورهای در حال توسعه همچنان به میزان ۱۷۸ میلیارد دلار بیشتر از کشورهای توسعهیافته در سال میلادی گذشته سرمایه خارجی جذب کردهاند. رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این سال بیشتر مربوط به افزایش سرمایهگذاریها در حوزه مراکز داده و بعد از آن مربوط به حوزههای نفت و گاز بوده؛ این در حالی است که ورود سرمایه به حوزههایی مثل انرژیهای تجدیدپذیر، زیرساختها و تولید صنعتی کاهش داشته است.
سرمایه خارجی ورودی به آمریکا ۲.۵ درصد کاهش یافت
آمریکا همچون سالهای گذشته بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی را در این سال داشته است. در عین حال سرمایه خارجی جذبشده در این کشور افت ۲.۵ درصدی داشته و از ۲۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش داشته است. سنگاپور با ۱۵۱ میلیارد دلار و هنگکنگ با ۱۱۶ میلیارد دلار به ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار داشتهاند. چین، برزیل، انگلیس، آلمان، کانادا، امارات و مکزیک در رتبههای چهارم تا دهم از این نظر قرار داشتهاند.
رشد ۱۳ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
آنکتاد در گزارش خود از رشد ۱۳ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۵ خبر داده است. ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی این سال به یک میلیارد و ۶۴۷ میلیارد دلار رسیده که این رقم برای سال پیش از آن یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار اعلام شده بود.
رشد ۱۳ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته در حالی است که ایران طی این سال مورد تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونی در جریان جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت و دونالد ترامپ در سال اول دولت خود با هدف فلج کردن اقتصاد ایران، سیاست فشار حداکثری را دنبال کرد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای دومین سال متوالی در ۲۰۲۵ رشد داشته است. در سال ۲۰۲۴ نیز سرمایه خارجی وارد شده به ایران با رشد ۲ درصدی مواجه شده بود.
ایران بیشتر از ۱۲۰ کشور جهان سرمایه خارجی جذب کرد
ایران از نظر میزان سرمایه خارجی جذبشده در سال ۲۰۲۵ در رتبه ۸۱ جهان در مقایسه با ۲۰۱ کشور قرار گرفته؛ یعنی سرمایهگذاری خارجی در ایران طی این سال بیشتر از ۱۲۰ کشور جهان بوده است. ایران حتی از برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، اسلواکی، لتونی، استونی، اسلونی، بلاروس، بوسنی و هرزگوین و ایسلند، سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۵ جذب کرده است. سرمایه خارجی جذبشده در ایران طی این سال همچنین بیشتر از الجزایر، لیبی، تونس، میانمار، سریلانکا، ارمنستان، آذربایجان، بحرین و کویت بوده است.
رشد ۱۷ درصدی سرمایهگذاری ایران در خارج
بر اساس گزارش آنکتاد، ایران همچنین طی سال میلادی گذشته، ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری در خارج انجام داده؛ این رقم برای سال پیش از آن، ۸۹ میلیارد دلار اعلام شده بود که بنابراین رشد ۱۷ درصدی داشته است.
منبع: اقتصاد معاصر