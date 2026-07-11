با این ترفندهای ساده، باد پنکه را چند برابر خنک تر کنید!

قرار دادن کاسه یخ جلوی پنکه

یک کاسه بزرگ را از یخ پر کنید و آن را دقیقاً جلوی پنکه قرار دهید. هنگام عبور هوا از روی یخ، باد خنک تری در اتاق پخش می شود.

نکته: برای ماندگاری بیشتر، می توانید کمی نمک روی یخ ها بپاشید تا دیرتر آب شوند.

استفاده از بطری های یخ زده

بطری های آب یخ زده، کولر کوچک خانگی

چند بطری آب را داخل فریزر قرار دهید تا کاملاً یخ بزنند. سپس آن ها را جلوی پنکه بچینید. این روش نسبت به کاسه یخ، مدت بیشتری هوای خنک تولید می کند.

تمیز کردن پنکه

گردوغبار دشمن خنکی باد پنکه است

پره ها و توری پنکه را هر چند هفته یک بار تمیز کنید. تجمع گردوغبار باعث کاهش قدرت جریان هوا و افت کارایی پنکه می شود.

نکته: قبل از تمیز کردن، حتماً پنکه را از برق بکشید.

ایجاد جریان هوای مناسب

پنکه را روبه روی پنجره قرار دهید

اگر شب ها هوای بیرون خنک تر است، پنکه را کنار پنجره قرار دهید تا هوای خنک را به داخل اتاق هدایت کند. این کار باعث تهویه بهتر و کاهش دمای محیط می شود.

استفاده از اسپری آب

افزایش حس خنکی

کمی آب را به صورت مه پاش (اسپری ریز) در هوای مقابل پنکه اسپری کنید. این کار باعث می شود احساس خنکی بیشتری داشته باشید.

توجه: هرگز آب را مستقیماً روی موتور یا قطعات برقی پنکه اسپری نکنید.

بستن پرده ها در طول روز

جلوگیری از ورود گرمای خورشید

در ساعات گرم روز، پرده ها یا کرکره ها را ببندید تا نور مستقیم خورشید وارد اتاق نشود. این کار دمای محیط را کاهش می دهد و عملکرد پنکه را مؤثرتر می کند.

نکات طلایی

از پنکه در اتاق های کوچک نتیجه بهتری می گیرید.

هنگام شب پنجره ها را باز کنید تا هوای خنک وارد شود.

وسایل گرمازا مانند لامپ های پرمصرف و دستگاه های برقی غیرضروری را خاموش کنید.

اگر چند پنکه دارید، آن ها را طوری قرار دهید که جریان هوا در اتاق گردش داشته باشد.

برای صرفه جویی در مصرف برق، پنکه را فقط در زمان حضور در اتاق روشن نگه دارید.