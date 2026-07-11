4 روش موثر برای از بین بردن بوی سیگار در خانه

یکی از مشکلاتی که در حین دیدو بازدیدهای رخ می دهد پُر شدن بوی سیگار در منزل است . ممکن است این سیگار توسط یکی از اعضای خانواده یا مهمان ها کشیده شده باشد و شما بخواهید به سرعت از شر آن خلاص شوید

یکی از مشکلاتی که در حین دیدو بازدیدهای رخ می دهد پُر شدن بوی سیگار در منزل است . ممکن است این سیگار توسط یکی از اعضای خانواده یا مهمان ها کشیده شده باشد و شما بخواهید به سرعت از شر آن خلاص شوید

برای رفع این مشکل ۴ روش وجود دارد :

روش اول: روشن کردن شمع است ؛ چند عدد شمع در خانه روشن کنید. شمع بوی دود سیگار را خنثی می کند.

روش دوم: چند کاسه حاوی مقداری سرکه را در قسمت های مختلف خانه قرار دهید. سرکه بوی دود را به خوبی جذب می کند.

روش سوم: اینکه پس از خروج مهمان سیگاری از خانه استفاده از ترکیب مقدار مساوی آب گرم و سرکه در ظرفی گود مفید است. پارچه ای حوله ای را در محلول فرو برده و بعد از اینکه پارچه به طور کامل به این محلول آغشته شد، آن را بیرون بیاورید و خوب بچلانید. حالا پارچه را در بالای سرتان مرتب تکان دهید تا باقیمانده دود موجود در خانه و بوی حاصل از آن از بین برود

روش چهارم: چند عدد زغال روشن را در ظرف های فلزی کوچک گذاشته و در نقاط مختلف خانه قرار دهید.