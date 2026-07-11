راهکارهای فوری برای رفع مشکل شارژ نشدن کارت سوخت

کارت سوخت یکی از ابزارهای حیاتی برای رانندگان است که امکان دریافت سهمیه بنزین یارانه ای را فراهم می کند. اما گاهی اوقات ممکن است با مشکل شارژ نشدن کارت سوخت مواجه شوید. این مسئله می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از مشکلات سیستمی گرفته تا خطاهای انسانی.

دلایل اصلی شارژ نشدن کارت سوخت

قبل از هر اقدامی، بهتر است با دلایل رایج این مشکل آشنا شوید. دانستن علت به شما کمک می کند سریع تر راه حل مناسب را پیدا کنید.

1. اتمام سهمیه ماهانه

رایج ترین دلیل، اتمام سهمیه بنزین یارانه ای شما در آن ماه است. هر خودرو بر اساس نوع و پلاک، سهمیه مشخصی دارد. اگر از این سهمیه استفاده کرده باشید، کارت شما تا ماه بعد شارژ نخواهد شد.

2. مشکلات سامانه سوخت

گاهی اوقات سامانه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اختلال مواجه می شود. در این شرایط، حتی اگر سهمیه شما باقی مانده باشد، ممکن است کارت سوخت شما شارژ نشود.

3. خرابی یا دشارژ شدن کارت سوخت

کارت های سوخت ممکن است به مرور زمان دچار خرابی فیزیکی شوند یا چیپ آن ها دشارژ شود. در این حالت، دستگاه های پوز جایگاه ها نمی توانند اطلاعات کارت را بخوانند.

4. عدم تطابق اطلاعات خودرو

اگر اطلاعات خودروی شما (مانند شماره پلاک یا شماره شاسی) در سامانه با اطلاعات کارت سوخت همخوانی نداشته باشد، شارژ انجام نمی شود.

5. تغییر مالکیت یا پلاک خودرو

در صورت خرید خودروی دست دوم یا تعویض پلاک، ممکن است سهمیه به کارت جدید منتقل نشده باشد. این موضوع نیاز به ثبت در سامانه دارد.

6. بدهی یا جریمه معوقه

در برخی موارد، وجود جریمه های رانندگی پرداخت نشده یا بدهی های مرتبط با خودرو می تواند مانع شارژ کارت سوخت شود.

اقدامات فوری برای رفع مشکل شارژ نشدن کارت سوخت

اگر با این مشکل مواجه شدید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

مرحله اول: بررسی سهمیه باقی مانده

ابتدا از طریق اپلیکیشن های معتبر مانند «سامانه سوخت» یا «اپلیکیشن بانک های عامل» میزان سهمیه باقی مانده خود را بررسی کنید. همچنین می توانید با شماره گیری کد دستوری #۱۴۱* از وضعیت سهمیه خود مطلع شوید.

مرحله دوم: تست کارت در جایگاه دیگر

گاهی مشکل از دستگاه پوز جایگاه است. سعی کنید در یک جایگاه دیگر کارت را تست کنید. اگر در جایگاه دوم کار کرد، مشکل از دستگاه اول بوده است.

مرحله سوم: بررسی تاریخ انقضای کارت

کارت های سوخت دارای تاریخ انقضا هستند. اگر کارت شما منقضی شده باشد، باید برای تعویض آن اقدام کنید. تاریخ انقضا معمولاً روی کارت درج شده است.

مرحله چهارم: تماس با سامانه پاسخگویی

با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ (سامانه پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه می توانند مشکل شما را بررسی و راهنمایی کنند.

مرحله پنجم: مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰

اگر مشکل حل نشد، به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنید. این دفاتر می توانند مشکلات مربوط به کارت سوخت، پلاک و اطلاعات خودرو را رفع کنند.

راه حل های تخصصی برای شارژ نشدن کارت سوخت

رفع مشکل از طریق سامانه اینترنتی

وارد سایت «سامانه سوخت» به آدرس https://www.epolice.ir شوید. پس از ورود به حساب کاربری خود، گزینه «کارت سوخت» را انتخاب کنید. در این بخش می توانید:

وضعیت سهمیه را مشاهده کنید.

درخواست صدور کارت المثنی دهید.

اطلاعات خودرو را به روزرسانی کنید.

استفاده از اپلیکیشن های موبایلی

اپلیکیشن های رسمی مانند «سوخت من» یا «اپلیکیشن بانک ملی ایران» امکان پیگیری و رفع مشکلات کارت سوخت را فراهم می کنند. این اپلیکیشن ها معمولاً بخش «رفع مشکل کارت سوخت» دارند.

مراجعه حضوری به شرکت پخش فرآورده های نفتی

اگر تمام راه های بالا جواب نداد، به نزدیک ترین اداره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان خود مراجعه کنید. همراه داشتن مدارک زیر ضروری است:

کارت ملی

شناسنامه

سند خودرو

کارت سوخت قدیمی (در صورت وجود)

نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از شارژ نشدن کارت سوخت

1. به روزرسانی منظم اطلاعات

اطلاعات خودرو و کارت سوخت خود را هر سال یکبار در سامانه پلیس +۱۰ به روزرسانی کنید.

2. نگهداری صحیح از کارت

کارت سوخت را در جای خشک و دور از میدان های مغناطیسی (مانند موبایل و تلویزیون) نگهداری کنید. از تا کردن یا خم کردن کارت خودداری کنید.

3. پیگیری ماهانه سهمیه

در ابتدای هر ماه، سهمیه خود را بررسی کنید تا از شارژ شدن آن مطمئن شوید.

4. ثبت نام در سامانه پیامکی

با ثبت نام در سامانه پیامکی شرکت نفت، از هرگونه تغییر در سهمیه یا مشکلات احتمالی مطلع خواهید شد.