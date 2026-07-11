علت زرد شدن گچ دیوار پس از رنگ روغن

یکی از مشکلات رایجی که بسیاری از افراد پس از رنگ آمیزی دیوارهای گچی با رنگ روغن با آن مواجه می شوند، زرد شدن تدریجی سطح دیوار است. این پدیده که اغلب به صورت لکه های زرد یا زردشدگی یکنواخت ظاهر می شود، می تواند ظاهر دکوراسیون داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. اما علت زرد شدن گچ دیوار رنگ روغن چیست؟

۱. ترکیبات شیمیایی رنگ روغن و واکنش با گچ

رنگ های روغنی معمولاً از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: رنگدانه ها (پیگمنت ها) و روغن های خشک شونده مانند روغن بزرک یا روغن سویا. این روغن ها برای خشک شدن نیاز به اکسیداسیون دارند، یعنی با اکسیژن هوا واکنش می دهند. در این فرآیند، مولکول های روغن به تدریج زرد می شوند.

دلیل علمی: روغن های خشک شونده حاوی اسیدهای چرب غیراشباع هستند که در معرض نور و اکسیژن اکسید می شوند. این اکسیداسیون باعث ایجاد کروموفورهایی (گروه های رنگی) می شود که رنگ زرد را ایجاد می کنند. گچ دیوار به دلیل ماهیت قلیایی خود (pH بالا) می تواند این واکنش را تسریع کند.

۲. رطوبت و نفوذ آب به داخل گچ

یکی از شایع ترین دلایل زرد شدن گچ دیوار پس از رنگ روغن، وجود رطوبت در دیوار است. گچ به دلیل ساختار متخلخل خود، رطوبت را به راحتی جذب می کند. اگر قبل از رنگ آمیزی، دیوار به طور کامل خشک نشده باشد یا رطوبت از پشت دیوار (مانند نشت لوله ها یا نم کشیدگی) نفوذ کند، رنگ روغن روی سطح گچ به درستی نمی چسبد و واکنش های شیمیایی نامطلوبی رخ می دهد.

نکته مهم: رطوبت موجود در گچ می تواند باعث هیدرولیز روغن و تشکیل اسیدهای چرب آزاد شود که به مرور زمان زرد می شوند. این پدیده در محیط های مرطوب مانند آشپزخانه و حمام بیشتر دیده می شود.

۳. عدم استفاده از آستر یا پرایمر مناسب

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که می توانند مستقیماً رنگ روغن را روی گچ تازه بزنند. این کار بزرگ ترین اشتباه است. گچ دیوار به دلیل جذب بالای رنگ و pH قلیایی، نیاز به یک لایه آستر (پرایمر) مخصوص دارد. آسترهای بر پایه آب (آکریلیک) یا آسترهای مخصوص سطوح گچی می توانند از نفوذ روغن به داخل گچ جلوگیری کرده و از زرد شدن جلوگیری کنند.

نتیجه عدم استفاده از آستر: رنگ روغن به داخل گچ نفوذ می کند، با مواد معدنی موجود در گچ واکنش می دهد و پس از چند هفته تا چند ماه، لکه های زرد روی سطح ظاهر می شود.

۴. کیفیت پایین رنگ روغن

همه رنگ های روغنی یکسان ساخته نمی شوند. رنگ های روغنی ارزان قیمت معمولاً حاوی روغن های با کیفیت پایین تر یا ترکیبات افزودنی نامناسب هستند که زودتر اکسید شده و زرد می شوند. رنگ های روغنی با پایه آلکیدی مدرن معمولاً مقاومت بهتری در برابر زرد شدن دارند، اما همچنان در شرایط خاص ممکن است دچار این مشکل شوند.

۵. شرایط محیطی نامناسب

عوامل محیطی زیر می توانند زرد شدن گچ دیوار رنگ روغن را تشدید کنند:

نور کم یا عدم وجود نور طبیعی: رنگ روغن در محیط های تاریک و بدون تهویه، سریع تر زرد می شود. جالب است بدانید که نور فرابنفش (UV) تا حدی از زرد شدن جلوگیری می کند، زیرا باعث تجزیه کروموفورهای زرد می شود.

دمای بالا: گرمای بیش از حد (مانند نزدیکی به بخاری یا آشپزخانه) فرآیند اکسیداسیون را تسریع می کند.

دود و آلودگی: دود سیگار، بخار ناشی از پخت و پز، و آلودگی هوا می توانند روی سطح رنگ نشسته و باعث زرد شدن آن شوند.

۶. استفاده از بتونه یا گچ بی کیفیت

اگر از بتونه یا گچ نامرغوب برای تعمیر ترک ها و ناهمواری های دیوار استفاده کرده باشید، این مواد ممکن است حاوی ترکیباتی باشند که با رنگ روغن واکنش داده و باعث ایجاد لکه های زرد شوند. بتونه های بر پایه روغن یا بتونه های حاوی مواد شیمیایی نامناسب، یکی از دلایل شایع این مشکل هستند.

۷. عدم خشک شدن کامل لایه های قبلی

اگر دیوار قبلاً با رنگ دیگری (به خصوص رنگ های بر پایه آب) رنگ شده باشد و این لایه به طور کامل خشک نشده باشد، زدن رنگ روغن روی آن می تواند باعث ایجاد حباب، ترک و زرد شدن شود. رطوبت محبوس شده بین لایه ها باعث واکنش های شیمیایی نامطلوب می شود.

راهکارهای پیشگیری از زرد شدن گچ دیوار رنگ روغن

خشک کردن کامل دیوار

قبل از هر اقدامی، مطمئن شوید که دیوار گچی کاملاً خشک است. گچ تازه معمولاً به ۴ تا ۶ هفته زمان برای خشک شدن کامل نیاز دارد. از رطوبت سنج برای اندازه گیری رطوبت دیوار استفاده کنید (رطوبت زیر ۱۲٪ ایده آل است).

استفاده از آستر (پرایمر) مناسب

حتماً از یک آستر مخصوص سطوح گچی استفاده کنید. آسترهای بر پایه آب (آکریلیک) بهترین گزینه هستند زیرا:

از نفوذ رنگ روغن به داخل گچ جلوگیری می کنند.

pH گچ را خنثی می کنند.

چسبندگی رنگ روغن را افزایش می دهند.

از زرد شدن جلوگیری می کنند.

انتخاب رنگ روغن با کیفیت بالا

رنگ های روغنی آلکیدی با کیفیت بالا را انتخاب کنید که مخصوص سطوح داخلی طراحی شده اند. این رنگ ها معمولاً حاوی افزودنی های ضد زردی هستند.

تهویه مناسب

پس از رنگ آمیزی، محیط را به خوبی تهویه کنید. جریان هوا به خشک شدن سریع تر رنگ کمک کرده و از تجمع رطوبت جلوگیری می کند.

کنترل شرایط محیطی

از قرار دادن دیوارهای رنگ شده در معرض رطوبت مستقیم (مانند بخار آب) خودداری کنید.

در آشپزخانه از هود بخار استفاده کنید.

از کشیدن سیگار در محیط جلوگیری کنید.

روش های رفع زردی گچ دیوار رنگ روغن

اگر دیوار شما قبلاً زرد شده است، نگران نباشید. روش های زیر می توانند به رفع این مشکل کمک کنند:

۱. تمیز کردن سطح

ابتدا سطح زرد شده را با یک پارچه نرم و محلول آب و صابون ملایم تمیز کنید. گاهی اوقات زردی ناشی از گرد و غبار یا دود است که با تمیز کردن برطرف می شود.

۲. استفاده از محلول سفیدکننده رقیق

برای لکه های زرد مقاوم، می توانید از محلول آب و سفیدکننده (۱ به ۱۰) استفاده کنید. اما قبل از استفاده، حتماً در یک ناحیه کوچک تست کنید. مراقب باشید که محلول به پوست یا چشم شما نرسد.

۳. سنباده زدن و رنگ آمیزی مجدد

اگر زردی عمیق است، بهترین راه این است:

سطح را با سنباده نرم (گرید ۲۲۰) به آرامی سنباده بزنید.

گرد و غبار را پاک کنید.

یک لایه آستر مخصوص بزنید.

سپس رنگ روغن جدید با کیفیت بالا بزنید.

۴. استفاده از رنگ های پوشاننده لکه

برخی رنگ ها مخصوص پوشاندن لکه های زرد طراحی شده اند. این رنگ ها معمولاً حاوی پیگمنت های خاصی هستند که زردی را خنثی می کنند.

۵. مشاوره با متخصص

اگر مشکل زرد شدن گسترده و مداوم است، بهتر است با یک نقاش حرفه ای یا متخصص ساختمان مشورت کنید. ممکن است مشکل از رطوبت پنهان در دیوار یا نشت لوله ها باشد که نیاز به تعمیر اساسی دارد.