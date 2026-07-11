با این روش موهای سفید از بین میروند؟
این خبر در شبکههای اجتماعی در حال دست به دست شدن است که تحقیقات تازه علمی نشان میدهند که سفید شدن موها دیگر احتمالا یک وضعیت دائمی و غیرقابل تغییر نخواهد بود و میتوان به بازگشت رنگها به موهای سفید شده امید داشت.
همه چیز از یک کشف تصادفی توسط پزشکان اسپانیایی آغاز شد. آنها متوجه شدند که با بهبود بیماران مبتلا به سرطان ریه به لطف داروهای جدید ایمونوتراپی (ایمندرمانی)، رنگ طبیعی موهای این بیماران نیز شروع به بازگشت کرده است. محققان همچنین دریافتند بیماران دیگری نیز که از داروهای جدیدی مانند کیترودا، آپدیوو و تسنتریک استفاده میکنند، با پدیده بازگشت رنگ موهای خود مواجه شدهاند. اما آیا این نتیجه متقنی است و میتوان بر اساس آن بازگشت رنگ مو به موهای سفید را قطعی دانست یا هنوز برای نتیجه گیری زود است؟
قطعی نیست
دکتر کیانا فرهی، متخصص پوست و مو در گفتگو با همشهری در این باره میگوید: اینها نتایج تحقیقاتی است که در خارج از ایران و در یکسری شرکتهای خاص در حال انجام است. هنوز هیچ نتیجه متقنی در این باره نداریم و اینکه بتوان با استفاده از داروهای ایمونوتراپی که مخصوص درمان سرطان است، دوباره رنگ طبیعی را به موها برگرداند و موهای سفید را از بین برد، صرفا ادعایی است که تاکنون از نظر آزمایشگاهی ثابت شده.
به گفته فرهی، این تحقیقات باید گستردهتر، روی جمعیتهای و نژادهای بیشتری و مختلفی انجام گیرد تا بتوانیم در نتیجه این تحقیقات گسترده بگوئیم بله داروهای ایمونوپراپی میتواند بر تغییر رنگ موی مردم کشور ما هم کارایی داشته باشد. تا آن زمان نمیتوانیم در مورد تاثیر داروهای ایمونوتراپی بر رنگ مو با قطعیت حرف بزنیم و صرفا باید به آن به عنوان یک نتیجه آزمایشگاهی اولیه نگاه کنیم.
موهای سفید از بین میروند؟
او درباره اینکه چه راهکاری برای بازگرداندن رنگ به موهای سفید وجود دارد؛ میگوید: راهکاری برای بازگرداندن رنگ موی سفید وجود ندارد و دیگر نمیتوان برای مویی که سفید شد کاری کرد. مگر اینکه در نتیجه فقر غذایی و کمبود روی و زینک، مو سفید شده باشد. که شاید بتوان با جبران روی زینک از سفید شدن رنگ مو جلوگیری کرد. اما غیر از این راهکاری وجود ندارد.
دلایل پشت پرده
این متخصص پوست و مو درباره دلایل سفید شدن موها توضیح میدهد: یکی از مهمترین دلایل سفید شدن مو، ژن و الگوی توارثی است. افرادی هستند که از سنین ۱۴ یا ۱۵ سالگی موهایشان سفید میشود، این افراد هیچ مشکلی ندارند. فقط به دلیل ژنتیک رنگدانه مو زودتر از بین میرود و هیچ مشکل دیگری ایجاد نمیکند.
او ادامه میدهد: افرادی با شرایط شدید استرس و تنشهای عصبی یا کسانی که کمبود مواد مغذی در بدن خود دارند هم ژن از دست دادن رنگ مو زودتر در آنها بروز پیدا کند. اما رنگ کردن مو روی میزان سفیدی مو هیچ تاثیری نمیگذارد. رنگ کردن مو تنها میتواند سبب آسیب زدن به موها و باعث پوسیده شدن ساقه مو شود و مواد غلیظ کراتین و اکسیدان میتوانند روی کف سر تاثیر بگذارند و باعث مرگ سلولهای کف سر شوند.