اگر تصور می‌کنید بازیگران مشهور همیشه سراغ غذاهای خاص و رژیمی می‌روند، شاید این عادت غذایی شهاب حسینی برایتان جالب باشد. این بازیگر سینما علاقه زیادی به املت همراه با پیاز خام دارد؛ تا جایی که بسیاری از همکارانش نیز بارها شاهد این عادت غذایی او در پشت صحنه فیلم‌برداری بوده‌اند.

ترکیبی ساده و سنتی که برای بعضی‌ها اشتهابرانگیز است و برای بعضی دیگر چندان خوشایند نیست.

بسیاری از افراد به دلیل بوی تند و ماندگار پیاز، از خوردن آن در محیط‌های عمومی و رسمی پرهیز می‌کنند؛ اما وقتی صحبت از ترکیب این ماده با پروتئین کامل تخم‌مرغ می‌شود، ماجرا فراتر از یک بوی ساده است. با الهام از عادت غذایی برخی افراد که همراه با غذا پیاز می خورند، در این گزارش بررسی می‌کنیم که آیا خوردن پیاز خام در کنار غذاها واقعاً برای بدن مفید است یا صرفاً یک چالش اجتماعی برای دهان محسوب می‌شود؟

از نظر تغذیه‌ای، پیاز منبع غنی از آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر است که در کنار پروتئین بالا و چربی‌های سالم تخم‌مرغ، می‌تواند یک وعده انرژی‌زا و مقوی باشد. با این حال، چالش اصلی در «ادب اجتماعی» نهفته است. در محیط‌های کاری، بوی پیاز می‌تواند باعث ایجاد فاصله و ناراحتی برای اطرافیان شود. بنابراین، پاسخ به این سوال که «آیا این کار درست است یا غلط؟» بستگی به این دارد که کجا باشید و چگونه آن را مدیریت کنید!

از نظر علمی، خوردن پیاز به‌ویژه به صورت خام می‌تواند یک شوک مثبت برای سیستم ایمنی بدن باشد. ۳ دلیل علمی که بهتر است پیاز خام را کنار غذا بخورید:

۱. بمب آنتی‌اکسیدان و ضدالتهاب

پیاز حاوی ترکیبات گوگردی است که وقتی پیاز را خرد می‌کنید فعال می‌شوند. این ترکیبات قدرتمند ضدالتهاب هستند و به بدن کمک می‌کنند تا با رادیکال‌های آزاد مبارزه کند. نکته مهم این است که پختن پیاز باعث از بین رفتن بخشی از این ترکیبات گوگردی می‌شود؛ بنابراین خوردن پیاز خام در کنار غذا فواید بیشتری دارد.

۲. تقویت سیستم ایمنی و ضدعفونی طبیعی

پیاز دارای خواص ضدباکتریایی و ضدویروسی است. خوردن آن به صورت خام می‌تواند به بهبود هضم غذا و تقویت دفاع طبیعی بدن در برابر عفونت‌های ساده کمک کند.

۳. تنظیم قند خون و سلامت قلب

تحقیقات نشان می‌دهند که ترکیبات موجود در پیاز خام می‌توانند به بهبود حساسیت به انسولین و کنترل قند خون کمک کنند. همچنین، فیبر موجود در آن برای سلامت سیستم گوارش و کاهش سطح کلسترول بد (LDL) بسیار مفید است.

چگونه بوی پیاز را سریع از بین ببریم؟

اگر هم مثل شهاب حسینی عاشق املت پیازی هستید اما نمی‌خواهید بوی آن باعث ایجاد فاصله با دیگران شود، این چند ترفند سریع را امتحان کنید:

جویدن چند برگ تازه جعفری یا نعنا، یکی از قوی‌ترین و سریع‌ترین راه‌ها برای خنثی کردن بوی پیاز است.

نوشیدن چای (مخصوصاً سبز) یا حتی یک جرعه قهوه، به دلیل داشتن ترکیبات خاص، می‌تواند بوی دهان را کاهش دهد.

میوه‌هایی با بافت فیبری و اسیدی مثل سیب، لیمو یا آناناس، به از بین بردن بوی تند پیاز کمک می‌کنند.

اگر امکانش هست، سریع‌ترین راه استفاده از مسواک است.

املت قهوه‌خانه‌ای؛ همان طعمی که با پیاز خام کامل می‌شود

مواد لازم برای ۲ نفر:

تخم‌مرغ: ۴ عدد

گوجه‌فرنگی رسیده: ۴ عدد متوسط

رب گوجه‌فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری (اختیاری، برای رنگ و طعم بهتر)

کره یا روغن: ۲ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به مقدار لازم

پیاز خام، نان سنگک یا بربری تازه برای سرو

طرز تهیه:

ابتدا گوجه‌های رنده‌شده را با کمی کره یا روغن روی حرارت ملایم تفت دهید تا آب آن‌ها کاملاً کشیده شود. در صورت تمایل، رب گوجه‌فرنگی را اضافه کنید و یک تا دو دقیقه تفت دهید. سپس ادویه‌ها را بیفزایید و تخم‌مرغ‌ها را روی مواد بشکنید. مواد را به‌آرامی هم بزنید تا املت بافتی نرم و یکدست پیدا کند. املت را داغ، همراه با پیاز خام، نان تازه و در صورت دلخواه سبزی خوردن سرو کنید؛ ترکیبی که هنوز هم برای بسیاری یادآور صبحانه‌های قهوه‌خانه‌ای و سنتی است.