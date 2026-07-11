بهاره رهنما کارگردان سینما شد

فیلمنامه فیلم سینمایی «۱۱:۱۱ دقیقه» با نگاهی به نمایشنامه «تابوت عهد» نوشته نیل لبیوت، توسط بهاره رهنما به نگارش درآمده است. رهنما پیش‌تر در پاییز ۱۴۰۴ نمایش «۱۱:۱۱» را با اقتباسی از همین نمایشنامه در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر شهرزاد روی صحنه برد و اکنون قرار است روایت سینمایی آن در قالب دومین فیلم بلند این کارگردان ساخته شود.

جزئیات مربوط به عوامل، بازیگران و زمان آغاز فیلمبرداری این پروژه متعاقباً اعلام خواهد شد.