چرا بعد از تعطیلات هنوز خستهایم؟
اگر بعد از یک تعطیلات دو روزه هنوز احساس خستگی و بیانرژی بودن دارید، شاید مشکل کمبود استراحت نباشد؛ کارشناسان میگویند تغییر شیوه استراحت و ایجاد چند عادت ساده میتواند به بازیابی واقعی انرژی کمک کند.
برای بسیاری از افراد، تعطیلات آخر هفته قرار است فرصتی برای تجدید قوا باشد، اما صبح شنبه اغلب با همان احساس خستگی، بیحوصلگی و فرسودگی آغاز میشود. در واقع، بسیاری از مردم حتی پس از دو روز استراحت نیز احساس نمیکنند انرژی از دسترفته خود را بازیافتهاند. متخصصان معتقدند یکی از دلایل این موضوع، سبک زندگی پرشتاب و برنامههای فشردهای است که تقریباً هیچ فضایی برای آرامش واقعی باقی نمیگذارد.
به گفته کارشناسان سلامت روان، استراحت مؤثر تنها به خواب بیشتر یا تعطیلی آخر هفته محدود نمیشود، بلکه آنچه اهمیت دارد، ایجاد عاداتی است که فشارهای جسمی و روانی را کاهش میدهند.
برنامههای روزمره در زندگی مدرن، انتظارات زیادی از افراد دارند. ساعتهای کاری، مسئولیتهای خانوادگی، حضور دائمی در فضای مجازی و فشار برای همیشه «مولد بودن» باعث شده است بسیاری از افراد، بدون آنکه متوجه باشند، دائماً در وضعیت تنش قرار بگیرند؛ شانهها منقبض میشود، فکها ناخودآگاه روی هم فشار داده میشوند و ذهن هرگز فرصتی برای آرام گرفتن پیدا نمیکند.
به همین دلیل، در سالهای اخیر مفهومی با عنوان «زندگی نرم» توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ رویکردی که افراد را تشویق میکند با خودشان مهربانتر باشند، سرعت زندگی را کاهش دهند و به جای تلاش مداوم برای بهرهوری بیشتر، برای سلامت جسم و روان خود نیز ارزش قائل شوند.
به گفته متخصصان، آخر هفته بهترین زمان برای تمرین این سبک زندگی است؛ زیرا بسیاری از افراد در این دو روز آزادی عمل بیشتری دارند. نکته مهم این است که این تغییرات قرار نیست پیچیده یا پرهزینه باشند. برعکس، سادگی و آرامش، مهمترین ویژگیهای زندگی نرم محسوب میشود.
در ادامه با شش عادت ساده آشنا میشوید که میتوانند آخر هفته را به فرصتی واقعی برای بازیابی انرژی تبدیل کنند.
۱. بدون زنگ ساعت از خواب بیدار شوید
برای بسیاری از افراد، بیدار شدن بدون صدای آزاردهنده زنگ ساعت شبیه یک رؤیاست. اگر شرایط زندگی اجازه میدهد، گاهی برنامه آخر هفته را به گونهای تنظیم کنید که بدن خودش زمان بیدار شدن را تعیین کند. ممکن است این کار به معنای تقسیم مسئولیتهای صبحگاهی با یکی دیگر از اعضای خانواده باشد یا انتقال ورزش صبحگاهی به ساعات بعدازظهر. حتی اگر لازم باشد، حذف یک برنامه غیرضروری نیز میتواند انتخاب مناسبی باشد.
گوش دادن به نیازهای بدن، نوعی اعتماد به خود است. این کار به افراد اجازه میدهد بدون احساس گناه استراحت کنند و روز را بهجای عجله و احساس فرسودگی با هماهنگی بیشتری با وضعیت جسمی و روانی خود آغاز کنند. بسیاری از افراد آنقدر به برنامههای فشرده عادت کردهاند که حتی در تعطیلات نیز با اضطراب از خواب بیدار میشوند. کنار گذاشتن این عادت، نخستین گام برای بازگرداندن آرامش به زندگی است.
۲. یک غذای خانگی بپزید
اگر آشپزی را دوست دارید، آخر هفته فرصت مناسبی است تا این فعالیت را به تجربهای آرامشبخش تبدیل کنید. غذایی را انتخاب کنید که نسبت به وعدههای معمول روزهای کاری، زمان و توجه بیشتری نیاز داشته باشد و آن را بدون عجله آماده کنید. این شیوه آشپزی میتواند تأثیری عمیق بر آرامش ذهن داشته باشد.
هنگام آشپزی، حواس مختلف درگیر میشوند، فرد در لحظه حضور پیدا میکند و تهیه غذا از یک وظیفه روزانه به آیینی آرامشبخش برای مراقبت از خود تبدیل میشود. در این میان، هدف رسیدن به غذایی بینقص یا مناسب انتشار در شبکههای اجتماعی نیست. مهم آن است که فرآیند آشپزی برای شما حس آسایش، آرامش و تغذیه جسم و ذهن را به همراه داشته باشد.
۳. زمانی را با حیوانات بگذرانید و داوطلبانه به آنها کمک کنید
ارتباط با حیوانات یکی دیگر از راههای مؤثر برای کاهش استرس و بازیابی آرامش است. فرصتهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد؛ از مراجعه به پناهگاههای حیوانات تا نگهداری موقت از حیوان خانگی یک دوست یا کمک در برنامههای واگذاری حیوانات.
گذراندن وقت با حیوانات، همان فواید آرامشبخش حضور در طبیعت را دارد و به تنظیم و آرام شدن سیستم عصبی کمک میکند. علاوه بر این، کمک کردن به دیگران حس معنا و رضایتی ایجاد میکند که در بسیاری از موارد حتی از موفقیتهای شغلی و دستاوردهای کاری نیز عمیقتر و ماندگارتر است.»
تعامل با حیوانات میتواند احساس همدلی، حضور در لحظه و آرامش را تقویت کند؛ عواملی که نقش مهمی در کاهش فشارهای روانی دارند.
۴. زمانی را در فضایی آرام و ساکت سپری کنید
گاهی تنها چیزی که ذهن به آن نیاز دارد، چند دقیقه سکوت است. کارشناسان توصیه میکنند به مکانی آرام مانند پارک، فضای سبز یا محیطی خلوت در طبیعت بروید و چند دقیقه تنها روی تنفس خود تمرکز کنید. فضاهای باز میتوانند احساس آرامش ایجاد کنند و تمرینهای تنفسی نیز به تنظیم سیستم عصبی کمک میکنند؛ زیرا توجه فرد را دوباره به بدن و لحظه حال بازمیگردانند.
البته لازم نیست حتماً به طبیعت بروید. پهن کردن زیرانداز یوگا در خانه یا حیاط، قدم زدن در محیطی آرام، یا حتی نشستن در گوشهای دنج از یک کافه و نوشتن افکار و احساسات در دفتر یادداشت نیز میتواند همان اثر را داشته باشد. پیام اصلی این است که آرامش، الزاماً به فعالیتهای پیچیده نیاز ندارد. حتی چند نفس عمیق و آگاهانه نیز میتواند احساس ثبات و تعادل بیشتری ایجاد کند.
۵. فعالیتی خلاقانه را امتحان کنید
در سالهای اخیر، علاقه به هنرهای دستی و فعالیتهای خلاقانه دوباره افزایش یافته است و بسیاری از متخصصان این روند را پاسخی مناسب به خستگی ناشی از استفاده مداوم از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی میدانند. هدف این است که برای مدتی از صفحهنمایش فاصله بگیرید و با دستان خود چیزی خلق کنید؛ از نقاشی و طراحی گرفته تا سفالگری، بافتنی، خوشنویسی یا ساخت کاردستی.
فعالیتهایی مانند نقاشی، نوشتن در دفتر شخصی یا دیگر هنرهای دستی، هم آرامشبخش هستند و هم خلاقیت را تقویت میکنند. این لحظات فرصتی فراهم میکنند تا به درون خود رجوع کنیم و ببینیم چه چیزهایی الهامبخش، انگیزهبخش و انرژیبخش هستند. چنین فعالیتهایی علاوه بر کاهش استرس، تمرکز، احساس رضایت و ارتباط فرد با خود را نیز افزایش میدهند.
۶. از هنر لذت ببرید
اگر خودتان تمایلی به خلق آثار هنری ندارید، تماشای هنر دیگران نیز میتواند تجربهای الهامبخش باشد. دیدن یک نمایش تئاتر، اجرای موسیقی، بازدید از نمایشگاه نقاشی یا موزه، یا حتی قدم زدن در بازارچههای صنایع دستی و خرید اثری که برایتان معنا دارد، همگی میتوانند بخشی از سبک زندگی نرم باشند.
تماشای خلاقیت دیگران نهتنها الهامبخش است، بلکه یادآوری میکند انسان تا چه اندازه توانایی خلق زیبایی، معنا و احساس را دارد. همین تجربه میتواند ذهن را از فشارهای روزمره دور کرده و حس امید و آرامش را تقویت کند.
«زندگی نرم» برای هر فرد معنای متفاوتی دارد
البته این شش پیشنهاد تنها نمونههایی از شیوههای اجرای زندگی نرم هستند. آنچه برای یک نفر آرامشبخش است، ممکن است برای فرد دیگری چنین احساسی ایجاد نکند. برخی افراد ترجیح میدهند تمام آخر هفته را در خانه بمانند و سریال یا فیلم مورد علاقهشان را تماشا کنند. بعضی دیگر از آشپزی لذت میبرند، گروهی پیادهروی طولانی را انتخاب میکنند و عدهای نیز تنها میخواهند در سکوت کنار شریک زندگی یا دوستی صمیمی خود بنشینند؛ جایی که احساس امنیت و ترمیم روانی را تجربه میکنند.
زندگی نرم در نهایت به معنای نگاه کردن به درون خود است؛ اینکه فرد با صداقت بررسی کند تا چه اندازه تحت فشار قرار دارد و چگونه میتواند از شدت این فشارها بکاهد. گاهی تنها کافی است لبههای تیز برنامههای روزانه را کمی نرمتر کنیم و اجازه دهیم زندگی، ریتمی انسانیتر و مهربانتر پیدا کند.
شاید مهمترین پیام زندگی نرم این باشد که استراحت واقعی یک تجمل نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت جسم و روان است. اگر آخر هفته را صرف انجام همان الگوهای پرتنش روزهای کاری کنیم، احتمال زیادی وجود دارد که هفته جدید را نیز با همان خستگی آغاز کنیم. اما ایجاد چند تغییر کوچک و آگاهانه میتواند تفاوتی چشمگیر در احساس آرامش، انرژی و کیفیت زندگی ایجاد کند.