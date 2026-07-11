آرمان درویش، بازیگر سینما در گفت‌وگویی با اشاره به فضای حاکم بر بخشی از سینمای ایران در مقاطع مختلف، مدعی شد که از زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر، برخی چهره‌های سینمایی تصور می‌کردند جمهوری اسلامی در آستانه پایان است و بر همین اساس، برای «دوران پس از جمهوری اسلامی» برنامه‌ریزی کرده بودند.

به گفته او، عدم حضور برخی هنرمندان در جشنواره فجر و مواضعی که در آن مقطع اتخاذ شد، ناشی از همین تحلیل بود. درویش معتقد است این نگاه در روزهای ابتدایی جنگ نیز ادامه داشت و برخی تصور می‌کردند با تحولات نظامی و تهدیدهای آمریکا، کار جمهوری اسلامی به پایان رسیده است.

این بازیگر سینما با بیان اینکه بخشی از جریان سینمایی کشور «نگران بقای خود نبود»، گفت: «آن‌ها بقای خود را در شرایط بعد از جمهوری اسلامی می‌دیدند و تصور می‌کردند نیازی نیست هزینه‌ای برای همراهی با کشور بپردازند.»

درویش در ادامه با انتقاد از آنچه «الیگارشی سینما» خواند، مدعی شد این جریان به دلیل برخورداری از حمایت‌های مالی و اطمینان از تداوم موقعیت خود، حاضر به پرداخت هزینه برای دفاع از کشور نیست و باور دارد در هر شرایطی دوباره به چرخه تولید آثار سینمایی و جشنواره فجر بازخواهد گشت.

او همچنین مدعی شد در روزهای جنگ، برخی چهره‌های سینمایی با وجود سکوت درباره تحولات کشور، پیگیر دریافت بودجه بیشتر برای پروژه‌های خود بودند. درویش در این باره گفت یکی از تهیه‌کنندگان در همان مقطع، با استناد به افزایش هزینه‌های تولید در دوران جنگ، از یکی از مسئولان درخواست بودجه مضاعف کرده است؛ موضوعی که به گفته او، نشان‌دهنده «وقاحت» چنین رفتارهایی بوده و انتظار وقوع آن را نداشته است.

پیش از این هم نام و عکس این بازیگر بنا به مواضع وطن دوستانه‌اش از شبکه نمایش خانگی نماوا پاک شده بود که بعد از رسانه‌ای شدن باز هم برگشت.

درویش درباره لحظه شهادت رهبر شهید نیز روایت می‌کند: «صدای کل شنیدن را می‌شنیدم و ناخودآگاه شروع به اشک ریختن کردم؛ تصویر بسیار ترسناکی بود.»