موشک متفاوت چین خبرساز شد

چین گام بزرگی در مسیر ساخت موشک‌های قابل استفاده مجدد برداشت. در این آزمایش مرحله اول موشک پس از انجام مأموریت، به‌صورت کنترل‌شده به یک شناور بازیابی در دریا بازگشت.

تفاوت روش چین با اسپیس‌ایکس چیست؟

اسپیس‌ایکس هنگام بازگشت موشک، از پایه‌های فرود استفاده می‌کند تا بوستر روی سکوی شناور فرود بیاید. اما چین رویکرد متفاوتی را انتخاب کرده است.

در این روش، شناور بازیابی به یک سازه بزرگ مجهز شده که توری‌های مقاومی روی آن نصب شده‌اند. بوستر پس از کاهش سرعت و هدایت دقیق، داخل این توری‌ها گرفتار می‌شود و بدون برخورد مستقیم با عرشه، بازیابی می‌شود.

مقام‌های شرکت CASC اعلام کرده‌اند قصد دارند تا پایان سال جاری همین بوستر را دوباره به پرواز درآورند. اگر این برنامه موفق شود، چین وارد باشگاه بسیار محدودی خواهد شد که توانایی استفاده مجدد از موشک‌های مداری را دارند. فناوری‌ مهمی که یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش هزینه‌های فضایی در دهه اخیر بوده است.

چرا این فناوری اهمیت زیادی دارد؟

تا چند سال پیش، مرحله اول بیشتر موشک‌ها پس از هر پرتاب نابود می‌شد و همین موضوع هزینه هر مأموریت فضایی را بسیار بالا نگه می‌داشت.

اما استفاده مجدد از بوسترها باعث می‌شود:

هزینه پرتاب ماهواره‌ها به شدت کاهش یابد.

امکان انجام مأموریت‌های بیشتر فراهم شود.

توسعه منظومه‌های عظیم ماهواره‌ای اقتصادی‌تر شود.

رقابت در صنعت فضایی افزایش پیدا کند.

همین فناوری بود که اسپیس‌ایکس را به بزرگ‌ترین شرکت پرتاب فضایی جهان تبدیل کرد و امکان توسعه شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را فراهم ساخت.

آیا چین رقیب مستقیم اسپیس‌ایکس می‌شود؟

دست‌کم در بازار پرتاب‌های تجاری، نه.

به دلیل محدودیت‌های امنیتی و سیاسی، بازار جهانی پرتاب‌های فضایی عملاً میان کشورهای غربی و بلوک چین و روسیه تقسیم شده است. بنابراین چین احتمالاً مشتریان اصلی اسپیس‌ایکس را جذب نخواهد کرد.

اما رقابت در حوزه دیگری می‌تواند بسیار جدی باشد. اگر چین به موشک‌های قابل استفاده مجدد دست پیدا کند، هزینه استقرار هزاران ماهواره خود را کاهش خواهد داد. این موضوع می‌تواند شبکه‌های اینترنت ماهواره‌ای چین را به رقیبی جدی برای استارلینک، به‌ویژه در آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا تبدیل کند.

«ویکتوریا سامسون»، مدیر برنامه امنیت و پایداری فضایی در بنیاد Secure World Foundation، این آزمایش را یک «تغییردهنده بزرگ قواعد بازی» توصیف کرده است. به گفته او، اگر چین بتواند موشک‌های خود را به‌طور مداوم بازیابی و دوباره استفاده کند، هزینه پرتاب‌های فضایی این کشور به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و پکن می‌تواند خدمات پرتاب ارزان‌قیمت را به کشورهای هم‌پیمان خود ارائه دهد. موضوعی که نفوذ بین‌المللی چین را نیز افزایش خواهد داد.

رقابت فضایی فقط به موشک محدود نمی‌شود

موفقیت چین در شرایطی رقم خورده که رقابت فضایی میان قدرت‌های بزرگ وارد مرحله تازه‌ای شده است.

اسپیس‌ایکس همچنان با ناوگان موشک‌های فالکون ۹ رکوردهای جدیدی در تعداد پرتاب‌ها ثبت می‌کند و هم‌زمان روی توسعه موشک غول‌پیکر استارشیپ کار می‌کند. موشکی که در صورت موفقیت، می‌تواند فاصله فناوری این شرکت با رقبا را دوباره افزایش دهد.

در سوی دیگر، شرکت‌هایی مانند بلو اوریجین متعلق به جف بزوس نیز روی موشک‌های قابل استفاده مجدد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکت‌های Rocket Lab و Stoke Space نیز در حال توسعه نسل جدید موشک‌های بازیابی‌پذیر هستند.

بازیابی موفق مرحله اول موشک لانگ مارچ نشان می‌دهد انحصار فناوری موشک‌های قابل استفاده مجدد در حال پایان یافتن است. اگر چین بتواند تا پایان سال همین بوستر را دوباره با موفقیت به پرواز درآورد، رقابت جهانی در صنعت فضایی وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد. رقابتی که نه‌تنها بر هزینه پرتاب ماهواره‌ها، بلکه بر بازار اینترنت ماهواره‌ای، نفوذ ژئوپلیتیکی و حتی موازنه قدرت در فضا تأثیر خواهد گذاشت.