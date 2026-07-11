فرد با چهره کاملا پوشیده در آخرین مراسم تشییع رهبر شهید کیست؟ + عکس

این فرد که در تصاویر منتشره شده از اقامه نماز رهبرشهید انقلاب در حرم رضوی در سمت راست تصویر و بین جمعیت قرار دارد، باعث ایجاد گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌ها درباره حضور رهبر جدید، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدر بزرگوارشان شد.

همچنین تصویری دیگر هم در همین رابطه دست به دست می شود که شخصی با صورت کاملا پوشیده ( شاید همان شخص) زیر تابوت رهبر شهید انقلاب را در مراسم خاکسپاری در حرم رضوی گرفته است.