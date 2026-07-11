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از حمام یخ تا خوردن شیر غیر پاستوریزه؛ نسخه ویژه ارلینگ هالند

از حمام یخ تا خوردن شیر غیر پاستوریزه؛ نسخه ویژه ارلینگ هالند
کد خبر : 1811332
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ستاره نروژی منچسترسیتی معتقد است موفقیت در فوتبال تنها به ۹۰ دقیقه حضور در زمین خلاصه نمی‌شود و یک فوتبالیست باید «۲۴ ساعت شبانه‌روز ورزشکار باشد.»

ارلینگ هالند فقط به خاطر گل‌های فراوانش مشهور نیست؛ سبک زندگی متفاوت او نیز در سال‌های اخیر توجه بسیاری از کارشناسان تغذیه و هواداران فوتبال را به خود جلب کرده است. ستاره نروژی منچسترسیتی معتقد است موفقیت در فوتبال تنها به ۹۰ دقیقه حضور در زمین خلاصه نمی‌شود و یک فوتبالیست باید «۲۴ ساعت شبانه‌روز ورزشکار باشد.»

 رسانه‌های یورونیوز و بی‌بی‌سی اسپورت در گزارش‌هایی به بررسی سبک زندگی، رژیم غذایی و عادت‌های روزانه هالند پرداخته‌اند؛ عاداتی که البته برخی از آن‌ها با تأیید متخصصان همراه است و برخی دیگر همچنان محل بحث و اختلاف نظر هستند.

۱. خواب؛ مهم‌ترین بخش تمرین

هالند بارها گفته است که هیچ چیز به اندازه خواب برایش اهمیت ندارد. او معتقد است کیفیت خواب، پایه اصلی ریکاوری بدن است و به همین دلیل برنامه خواب منظمی دارد و شب‌ها از قرار گرفتن در معرض نور آبی تلفن همراه و نمایشگرها تا حد امکان خودداری می‌کند. به گفته او، عملکرد در مسابقه نتیجه کیفیت خواب، تمرین و ریکاوری روزهای قبل است.

از حمام یخ تا خوردن شیر غیر پاستوریزه؛ نسخه ویژه ارلینگ هالند ۲. حمام یخ و سونا؛ نسخه همیشگی ریکاوری

ستاره نروژی پس از تمرین، چهار تا پنج بار در هفته از حمام یخ و سونا استفاده می‌کند. بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای معتقدند این روش به کاهش درد عضلات و تسریع روند ریکاوری کمک می‌کند. هالند همچنین از نوردرمانی با نور قرمز استفاده می‌کند؛ روشی که اگرچه برخی مطالعات درباره فواید آن امیدوارکننده بوده‌اند، اما هنوز شواهد علمی قطعی درباره اثربخشی آن وجود ندارد.

۳. رژیم غذایی ساده اما پرانرژی

برخلاف تصور بسیاری از مردم، هالند رژیم غذایی پیچیده‌ای ندارد. او طرفدار غذاهای ساده و طبیعی است و علاقه زیادی به استیک‌های پرچرب، گوشت قرمز و صبحانه‌ای ساده دارد. خودش می‌گوید: «من عاشق غذا هستم؛ برای غذا زندگی می‌کنم.» رژیم غذایی او برای تأمین انرژی مورد نیاز تمرینات سنگین طراحی شده است.

۴. ماجرای جنجالی شیر خام

یکی از بحث‌برانگیزترین عادت‌های هالند، نوشیدن شیر خام (غیرپاستوریزه) است. او هر روز صبح یک لیوان شیر خام می‌نوشد و معتقد است این نوشیدنی برای معده، پوست، استخوان‌ها و عضلات مفید است. اما بی‌بی‌سی به نقل از سازمان استاندارد مواد غذایی بریتانیا تأکید می‌کند که شواهد علمی معتبری برای برتری شیر خام نسبت به شیر پاستوریزه وجود ندارد و این محصول ممکن است حاوی باکتری‌های بیماری‌زا باشد؛ به همین دلیل مصرف آن برای کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف توصیه نمی‌شود.

۵. انعطاف‌پذیری؛ راز گل‌های خاص هالند

هالند بخش مهمی از تمرینات خود را به افزایش انعطاف‌پذیری اختصاص می‌دهد. او معتقد است انعطاف بالای لگن و کشاله ران، عامل مهمی در به ثمر رساندن گل‌هایی است که از زوایای دشوار وارد دروازه می‌کند. او همچنین در برخی تمرینات منچسترسیتی از اتاق‌های هیپوکسی استفاده می‌کند؛ محیط‌هایی با اکسیژن کمتر که شرایط ارتفاعات را شبیه‌سازی کرده و به بهبود استقامت و ریکاوری کمک می‌کنند.

۶. «یک فوتبالیست باید ۲۴ ساعته ورزشکار باشد»

شاید مهم‌ترین اصل زندگی هالند همین جمله باشد. او باور دارد موفقیت فقط حاصل تمرین در زمین نیست، بلکه مجموعه‌ای از خواب کافی، تغذیه مناسب، ریکاوری، فعالیت بدنی مستمر و آمادگی ذهنی است. به گفته او، بدن انسان توانایی انجام کارهای بسیار بیشتری از آن چیزی را دارد که تصور می‌کنیم و بخش بزرگی از موفقیت، به ذهنیت افراد بستگی دارد.

در حالی که بسیاری از عادت‌های هالند، مانند خواب منظم، تحرک کافی و تغذیه مبتنی بر غذاهای کامل، مورد تأیید متخصصان است، کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید همه رفتارهای او، به‌ویژه مصرف شیر خام، بدون مشورت با متخصصان و صرفاً به دلیل تقلید از یک ستاره ورزشی، وارد سبک زندگی افراد شود.

 

منبع خبرآنلاین
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