قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۰ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
176,312,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
173,961,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
235,019,000
|
طلای دست دوم
|
173,915,910
|
آبشده کمتر از کیلو
|
764,550,000
|
مثقال طلا
|
763,460,000
|انس طلا
|
4,121.08
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,799,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,745,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,740,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
51,010,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
3,240,000
|
حباب نیم سکه
|
68,250,000
|
حباب ربع سکه
|
99,700,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,130,000