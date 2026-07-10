این فیلم از تشییع پیکر رهبر انقلاب را ۱۰ بار ببینید

چه صحنه‌هایی و احساساتی در نجف و کربلا دیده‌ایم؛ خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران ایرانی همگی مبهوت شده‌اند؛ ما از ارادت امتهای مسلمان به امام خامنه‌ای، این عزیزکننده اسلام در عصر حاضر اطلاع داشتیم اما این میزان و عمقش را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد.

زبان‌ها عاجز و همه‌ی ابزارهای تصویربرداری از مخابره این حجم از شور و عشق عاجز است؛ باید شاعران و نویسندگان و خبرنگاران سالها در این باره غور کنند و تلاش کنند تا فقط گوشه‌ای از این ماجراها را روایت کنند. خداوند چه عزتی به این فرزند فاطمه(س) داده است. الحمدلله.

منبع همشهری‌ آنلاین

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