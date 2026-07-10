این فیلم از تشییع پیکر رهبر انقلاب را ۱۰ بار ببینید
نوجوان عراقی در مسیر نجف به کربلا دوان دوان به سمت خودرو حامل پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای میآید؛ پیراهنش را درمیآورد و به سمت خادمانی که روی خودرو حامل پیکر هستند پرتاب میکند تا آنها با تابوت روی خودرو، آن را تبرک کنند و به او برگردانند.
چه صحنههایی و احساساتی در نجف و کربلا دیدهایم؛ خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران ایرانی همگی مبهوت شدهاند؛ ما از ارادت امتهای مسلمان به امام خامنهای، این عزیزکننده اسلام در عصر حاضر اطلاع داشتیم اما این میزان و عمقش را کسی پیشبینی نمیکرد.
زبانها عاجز و همهی ابزارهای تصویربرداری از مخابره این حجم از شور و عشق عاجز است؛ باید شاعران و نویسندگان و خبرنگاران سالها در این باره غور کنند و تلاش کنند تا فقط گوشهای از این ماجراها را روایت کنند. خداوند چه عزتی به این فرزند فاطمه(س) داده است. الحمدلله.