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این فیلم از تشییع پیکر رهبر انقلاب را ۱۰ بار ببینید

این فیلم از تشییع پیکر رهبر انقلاب را ۱۰ بار ببینید
کد خبر : 1811054
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نوجوان عراقی در مسیر نجف به کربلا دوان دوان به سمت خودرو حامل پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای می‌آید؛ پیراهنش را درمی‌آورد و به سمت خادمانی که روی خودرو حامل پیکر هستند پرتاب می‌کند تا آنها با تابوت روی خودرو، آن را تبرک کنند و به او برگردانند.

چه صحنه‌هایی و احساساتی در نجف و کربلا دیده‌ایم؛ خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران ایرانی همگی مبهوت شده‌اند؛ ما از ارادت امتهای مسلمان به امام خامنه‌ای، این عزیزکننده اسلام در عصر حاضر اطلاع داشتیم اما این میزان و عمقش را کسی پیش‌بینی نمی‌کرد.

زبان‌ها عاجز و همه‌ی ابزارهای تصویربرداری از مخابره این حجم از شور و عشق عاجز است؛ باید شاعران و نویسندگان و خبرنگاران سالها در این باره غور کنند و تلاش کنند تا فقط گوشه‌ای از این ماجراها را روایت کنند. خداوند چه عزتی به این فرزند فاطمه(س) داده است. الحمدلله.

منبع همشهری‌ آنلاین
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