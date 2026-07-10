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قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1810976
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۹ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۱۹ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,816,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,076,800

درهم امارات

504,660

پوند انگلیس

2,434,600

لیر ترکیه

38,700

فرانک سوئیس

2,250,700

یوان چین

267,300

ین ژاپن

 1,118,390

وون کره جنوبی

1,196

دلار کانادا

1,282,000

دلار استرالیا

1,261,400

دلار نیوزیلند

1,044,700

دلار سنگاپور

1,404,700

روپیه هند

19,000

روپیه پاکستان

6,568

دینار عراق

1,415

پوند سوریه

14,326

افغانی

27,556

کرون دانمارک

277,700

کرون سوئد

187,700

کرون نروژ

186,800

ریال عربستان

483,780

ریال قطر

516,514

ریال عمان

4,714,500

دینار کویت

5,892,625

دینار بحرین

4,815,436

رینگیت مالزی

445,700

بات تایلند

54,300

دلار هنگ کنگ

231,700

روبل روسیه

23,850

منات آذربایجان

1,068,300

درام ارمنستان

5,340

لاری گرجستان

690,400

سوم قرقیزستان

20,788

سامانی تاجیکستان

196,254

منات ترکمنستان

519,600
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