قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۹ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
179,369,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
176,977,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
239,156,000
|
طلای دست دوم
|
176,977,190
|
آبشده کمتر از کیلو
|
777,990,000
|
مثقال طلا
|
777,020,000
|انس طلا
|
4,120.58
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,825,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,766,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
954,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,760,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
51,010,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
3,240,000
|
حباب نیم سکه
|
68,250,000
|
حباب ربع سکه
|
99,700,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,130,000