از بین بردن انواع لکه روی لباس با مواد ساده خانگی
رفع لکه لباس با موادی مثل جوششیرین، سرکه و آبلیمو، نه گران است و نه پیچیده. این جدول معجزهگر، روش مناسب برای هر لکه - از چربی و خون تا جوهر و زردچوبه - را در چند ثانیه به شما یاد میدهد.
لکه افتادن روی لباس از آزاردهندهترین اتفاقات ممکن است، اما نیازی به مواد شیمیایی گرانقیمت نیست. بسیاری از معجزهگرهای لکهبری، دقیقاً توی کابینت آشپزخانه یا حمام شما پیدا میشوند. کافی است راهکار درست را برای هر نوع لکه بلد باشید تا لباسهایتان دوباره نو شوند. در ادامه با کاملترین راهنمای خانگی همراه ما باشید.
لکههای آشپزخانه و خوراکی
چربی و روغن
اگر لکه چربی روی لباس ریخت، نگران نباشید؛ نوشابه سفید و آب اکسیژنه میتوانند چربی را در خود حل کنند. کافی است کمی روی لکه بریزید و پس از چند دقیقه بشویید.
قهوه و شکلات
برای لکه قهوه، جوش شیرین یک ناجی واقعی است. خمیری از جوش شیرین و آب بسازید و روی لکه بمالید.
برای لکه شکلات هم ترکیب آب گرم + سرکه + صابون معجزه میکند و لکه را کاملاً از بین میبرد.
زردچوبه و انواع توت
لکه زردچوبه با نشاسته و قرار دادن لباس در نور آفتاب محو میشود.
برای لکه توت و انواع میوههای قرمز، آب جوش را مستقیم از ارتفاع روی لکه بریزید تا فوراً رنگدانهها از بین بروند.
لکههای آرایشی و شخصی
لاک ناخن و رژلب
برای پاک کردن لاک ناخن از روی پارچه، از تافت مو استفاده کنید (اسپری کنید و پاک کنید) یا با پودر صابون لکه را بسابید.
رژلب و جوهر خودکار هم با الکل (مثلاً الکل سفید یا ضدعفونیکننده) بهراحتی پاک میشوند.
رنگ مو و مام (ضدتعریق)
لکه رنگ مو را با ترکیب آب و سرکه سفید درمان کنید.
برای لکههای مام و اسپری زیربغل، حتماً از آب سرد همراه با سرکه سفید استفاده کنید تا لکه زردرنگ از بین برود.
لکههای سخت و خاص (خون، جوهر، زنگ و چمن)
خون و جوهر
جوش شیرین بهترین گزینه برای لکه خون است (خمیر کنید و نیم ساعت صبر کنید).
برای لکه جوهر، لباس را در شیر خیس کنید تا جوهر جذب شیر شود و لباس تمیز گردد.
زنگزدگی و چمن
اگر لکه زنگزدگی دارید، آبلیمو و نمک را ترکیب کرده و روی لکه بمالید.
برای لکه چمن نیز سرکه سفید یک پاککننده قوی و طبیعی است.
آدامس
بهجای کندن آدامس از روی پارچه، یک تکه یخ روی آن بگذارید تا سفت شود. بعد بهراحتی میتوانید آن را بکنید بدون اینکه به پارچه آسیب بزنید.
نکته طلایی: همیشه قبل از استفاده از هر کدام از این روشها، ابتدا مواد را روی یک قسمت پنهان لباس امتحان کنید تا از بیرنگ شدن پارچه مطمئن شوید. با این ترفندهای ساده، خیالتان از بابت هر لکهای راحت است.