حضور جنیفر لوپز با لباس سیاه در مراسم عروسی تیلور سوئیفت + عکس

اگررچه هنوز عکس‌های رسمی زیادی از عروسی تیلور سوئیفت منتشر نشده، اما این مراسم پیش از برگزاری با سر و صدای زیادی همراه بود و حضور مهمانان مشهور، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین جشن‌های سلبریتی‌ها تبدیل کرده است. تعداد زیاد چهره‌های مطرح حاضر در این مراسم باعث شد عروسی تیلور سوئیفت حال‌وهوایی شبیه یک فستیوال بزرگ داشته باشد.