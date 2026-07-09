حضور جنیفر لوپز با لباس سیاه در مراسم عروسی تیلور سوئیفت + عکس
جنیفر لوپز با استایلی خاص در مراسم ازدواج تیلور سوئیفت و تراویس کلسی شرکت کرد. این خواننده و بازیگر مشهور با یک لباس مشکی، یکی از چهرههای سرشناس حاضر در این جشن بود.
اگررچه هنوز عکسهای رسمی زیادی از عروسی تیلور سوئیفت منتشر نشده، اما این مراسم پیش از برگزاری با سر و صدای زیادی همراه بود و حضور مهمانان مشهور، آن را به یکی از پرحاشیهترین جشنهای سلبریتیها تبدیل کرده است. تعداد زیاد چهرههای مطرح حاضر در این مراسم باعث شد عروسی تیلور سوئیفت حالوهوایی شبیه یک فستیوال بزرگ داشته باشد.