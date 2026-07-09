مسئولان دیپلماسی، پایان مذاکرات را اعلام کنند؛ الان دیگر موشکها سرنوشت را رقم می زنند

روزنامه کیهان نوشت:

بند ۱۰ (اسقاط تحریم‌های نفتی): خزانه‌داری آمریکا ۳۱ خرداد مجوزی ۶۰ روزه برای فروش نفت ایران صادر کرد، اما اخیراً اعلام کرد این مجوز را لغو کرده و از ۷ ژوئیه هیچ معامله جدیدی مجاز نیست که این مصداق عینی نقض فاحش بند ۱۰ است.

بند ۱۱ (دارایی‌های مسدود شده): عهدشکنی اخیر نشان داد واشنگتن برخلاف گفت‌وگوهای گذشته، دسترسی ایران به منابع مالی خود را همچنان مسدود نگه داشته است. بندهای ۱ و ۲ (توقف جنگ و احترام به تمامیت ارضی): بند اول بر توقف جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد، اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل و اعلام ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان این بند را مختل کرد. همچنین حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران، بند ۱ و ۲ (احترام به تمامیت ارضی) را رسماً نقض نمود. بند ۵ (ترتیبات تنگه هرمز): با باز شدن کریدور عمانی با هماهنگی آمریکا و مین‌روبی انگلیس و فرانسه در آب‌های عمان، طرف‌های مقابل در حال دور زدن این بند هستند که بر مسئولیت ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز تأکید دارد.

استانداردهای مزخرف ناتو

در این میان، بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا کمدی استانداردهای دوگانه غرب را تکمیل کرد. آن‌ها بدون محکوم کردن تجاوزات عیان آمریکا، وقیحانه از ایران خواستند به آزادی کشتیرانی در

تنگه هرمز احترام بگذارد و بر ضرورت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند.

سران این ائتلاف همچنین با اعلام افزایش هزینه‌های نظامی و تخصیص ۷۰ میلیارد یورو کمک به اوکراین در سال ۲۰۲۶، بار دیگر بر دفاع جمعی پای فشردند؛ رویکردی خصمانه که نشان می‌دهد آرایش جنگی غرب کامل است و در این کارزار، دل‌ خوش کردن به سراب دیپلماسی، چیزی جز ساده‌لوحی استراتژیک نیست.

قماربازی که التماس خواهد کرد

سخن آخر اینکه امت اسلامی پرچم‌های سرخ خونخواهی را برافراشته، ارتش و سپاه پایگاه‌های دشمن را در منطقه کوبیده‌اند و قیمت نفت بلافاصله افزایش یافته است. این تازه آغاز کار است. وقتی نیروهای مسلح ما سفت و سخت‌تر از قبل گلوی انرژی جهان را در تنگه هرمز بفشارند و کارت باب‌المندب رو شود، شریان اقتصادی غرب قطع خواهد شد. ترامپِ قمارباز که از ترس انتقام هذیان می‌گوید، این‌بار مأیوس‌تر از همیشه برای آتش‌بس التماس خواهد کرد. امروز این موشک‌های ایرانی هستند که سرنوشت را رقم می‌زنند؛ دستگاه دیپلماسی باید رسماً پایان تفاهم‌نامه را اعلام کند تا میدان، تکلیف این مفسد جزیره اپستین را یک‌بار برای همیشه روشن کند.