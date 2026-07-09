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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1810644
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۸ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۸ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,801,950

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,054,900

درهم امارات

500,630

پوند انگلیس

2,411,200

لیر ترکیه

38,400

فرانک سوئیس

2,226,000

یوان چین

264,900

ین ژاپن

 1,108,080

وون کره جنوبی

1,186

دلار کانادا

1,271,400

دلار استرالیا

1,248,000

دلار نیوزیلند

1,025,800

دلار سنگاپور

1,392,800

روپیه هند

18,820

روپیه پاکستان

6,515

دینار عراق

1,403

پوند سوریه

14,204

افغانی

27,336

کرون دانمارک

274,800

کرون سوئد

185,200

کرون نروژ

184,000

ریال عربستان

479,910

ریال قطر

513,914

ریال عمان

4,677,900

دینار کویت

5,839,525

دینار بحرین

4,777,936

رینگیت مالزی

442,300

بات تایلند

53,700

دلار هنگ کنگ

229,800

روبل روسیه

23,470

منات آذربایجان

1,060,000

درام ارمنستان

4,910

لاری گرجستان

684,700

سوم قرقیزستان

20,628

سامانی تاجیکستان

194,354

منات ترکمنستان

513,800
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