قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
180,144,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
177,743,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
240,190,000
|
طلای دست دوم
|
177,742,750
|
آبشده کمتر از کیلو
|
781,350,000
|
مثقال طلا
|
780,290,000
|انس طلا
|
4,107.96
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,834,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,766,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
954,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
548,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,760,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,630,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
41,430,000
|
حباب نیم سکه
|
87,550,000
|
حباب ربع سکه
|
116,250,000
|
حباب سکه گرمی
|
59,110,000