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سایر رسانه‌ها ۱۸ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۵:۳۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.