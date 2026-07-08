دفع پشه ها از خانه بدون مواد سمی
با بهترین روشهای دفع پشه از خانه آشنا شوید؛ راهکارهای طبیعی و ترفندهای کاربردی برای دور کردن پشهها و داشتن خانهای بدون حشرات مزاحم را مشاهده می کنید.
پشهها از رایجترین حشرات خانگی هستند که معمولاً در محیطهای داخل خانه و اطراف آن دیده میشوند. این حشرات میتوانند در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، در محیطهای مرطوب و آلوده رشد کنند و باعث ایجاد آلودگی و آزار در فضای زندگی شوند.
به همین دلیل، کنترل و کاهش حضور پشهها در خانه اهمیت دارد؛ زیرا تماس آنها با سطوح مختلف و مواد غذایی میتواند زمینه انتقال برخی آلودگیها را فراهم کند. رعایت بهداشت محیط و حذف عوامل جذبکننده پشهها، مهمترین راه پیشگیری از افزایش آنها در خانه است.
پشه خانگی چیست؟
پشههای خانگی معمولاً به گروهی از مگسهای کوچک گفته میشود که در محیطهای انسانی و اطراف آن زندگی میکنند. این حشرات بیشتر در مکانهایی مانند دامداریها، مرغداریها، زبالهها و محیطهای مرطوب رشد و تکثیر میشوند.
عامل اصلی حضور آنها، دسترسی به منابع غذایی و محیطهای آلوده مانند آبهای راکد و مواد آلی در حال تجزیه است. به همین دلیل، در شهرها و مناطق مختلف با شرایط آبوهوایی متفاوت نیز قابل مشاهده هستند.
پشههای خانگی به دلیل تماس مداوم با محیطهای آلوده میتوانند موجب انتقال برخی آلودگیها شوند و کنترل آنها بیشتر به مدیریت بهداشت محیط وابسته است.
چرا پشههای خانگی مضر هستند؟
پشههای خانگی میتوانند از طریق تماس با محیطهای آلوده مانند زباله، مواد غذایی یا فضولات، آلودگیها را به سطوح مختلف منتقل کنند. این آلودگیها ممکن است هنگام تماس با غذا یا سطوح آشپزخانه به انسان منتقل شوند.
به همین دلیل، این حشرات در برخی شرایط میتوانند نقش غیرمستقیم در انتقال عوامل بیماریزا و ایجاد مشکلات گوارشی داشته باشند. این موضوع بیشتر در محیطهایی با بهداشت پایین یا مدیریت نامناسب زباله و فاضلاب مشاهده میشود.
از بین بردن پشه در منزل معمولاً از طریق رعایت نظافت محیط، جلوگیری از تجمع زباله و حذف منابع جذبکننده آنها انجام میشود.
روشهای از بین بردن پشههای خانگی
در صورتی که تعداد پشهها در خانه زیاد نباشد، میتوان با روشهای خانگی و طبیعی تا حد زیادی آنها را کنترل کرد. در موارد شدیدتر، بهتر است از خدمات تخصصی یا مراکز بهداشتی کمک گرفته شود.
1. اسپری زنجبیل برای فراری دادن پشه
زنجبیل به دلیل بوی قوی خود میتواند برای پشهها آزاردهنده باشد و باعث دور شدن آنها از محیط شود. به همین دلیل در برخی روشهای خانگی از عصاره یا اسپری زنجبیل برای کاهش حضور پشهها استفاده میشود.
روش استفاده:
برای تهیه این اسپری دشمن پشه، میتوان پودر زنجبیل را با آب ترکیب کرد و پس از مخلوط شدن، آن را در محیطهایی مانند اطراف خانه، سطل زباله یا محل تجمع حشرات اسپری کرد. این روش بیشتر برای کاهش حضور پشهها در محیط کاربرد دارد.
2. ریحان برای دفع پشههای خانگی
ریحان یکی از گیاهان معطر است که به دلیل بوی قوی خود میتواند در دور کردن برخی حشرات از محیط خانه مؤثر باشد. این گیاه هم در آشپزی کاربرد دارد و هم بهعنوان یک روش طبیعی برای کاهش حضور پشهها در خانه شناخته میشود.
برخی افراد از عصاره ریحان بهصورت اسپری یا حتی نگهداری گیاه آن در محیط خانه یا حیاط برای کاهش تجمع حشرات استفاده میکنند.
روش تهیه اسپری ریحان:
برای این کار میتوان برگهای ریحان تازه یا خشک را در آب جوشانده و پس از خنک شدن، محلول را در بطری اسپری ریخته و در نقاطی که احتمال تجمع حشرات وجود دارد استفاده کرد.
3. فلفل تند برای دور کردن پشه
فلفل تند به دلیل بوی قوی و وجود ترکیبات فعال مانند کپسایسین میتواند برای برخی حشرات از جمله پشهها آزاردهنده باشد و باعث کاهش حضور آنها در محیط شود. به همین دلیل از آن در برخی روشهای خانگی برای کنترل حشرات استفاده میشود.
روش تهیه اسپری فلفل:
برای تهیه این محلول، چند عدد فلفل تند را با آب مخلوط کرده و پس از له کردن، محلول را چند ساعت تا یک روز نگه میدارند تا عصاره آن خارج شود. سپس مایع صاف شده را در بطری اسپری ریخته و در اطراف خانه یا محل تجمع حشرات استفاده میکنند.
4. اسپری روغنهای گیاهی برای دفع پشهها
برخی روغنهای گیاهی به دلیل رایحه قوی خود میتوانند در کاهش حضور پشهها در محیط مؤثر باشند. این روغنها معمولاً از گیاهانی گرفته میشوند که بهطور طبیعی خاصیت دافعه برای حشرات دارند و به همین دلیل در برخی روشهای خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.
روش تهیه اسپری روغنی:
برای تهیه این اسپری، چند قطره از روغنهای گیاهی مانند میخک، آویشن، دارچین و نعناع را با آب ترکیب کرده و در یک بطری اسپری میریزند. سپس محلول را در نقاطی از خانه یا محیطهایی که احتمال تجمع حشرات وجود دارد استفاده میکنند.
5. استفاده از پنکه برای دفع پشهها
پنکه یکی از روشهای ساده و کمهزینه برای کاهش حضور پشهها در محیطهای داخلی است. جریان هوا باعث اختلال در پرواز پشهها میشود و مانع از نزدیک شدن آنها به افراد در یک فضای مشخص خواهد شد.
به همین دلیل استفاده از پنکه سقفی یا رومیزی در محیطهایی که پشهها زیاد هستند میتواند به کاهش مزاحمت آنها کمک کند. بهتر است جریان هوا بهصورت مداوم در فضای مورد نظر برقرار باشد تا اثر آن بیشتر شود.
دفع پشه [کلیک و کشیدن برای جابجایی]
6. تله سرکه سیب برای کاهش پشهها
سرکه سیب میتواند پشهها را جذب کند و به همین دلیل در ساخت تلههای خانگی برای کاهش تعداد آنها در محیط استفاده میشود.
این روش بهطور مستقیم پشهها را دور نمیکند، اما با جذب و به دام انداختن آنها به کاهش جمعیتشان در محیط کمک میکند.
روش استفاده:
مقداری سرکه سیب را در یک ظرف ریخته و چند قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. بوی سرکه باعث جذب پشهها شده و مایع ظرفشویی مانع خروج آنها از سطح مایع میشود و در آب میمیرند.
قرار دادن این تله در نقاطی از خانه که پشهها بیشتر دیده میشوند میتواند در کنترل و کاهش تعداد آنها مؤثر باشد.
7. اکالیپتوس برای دفع پشه و حشرات خانگی
باید شنیده باشید که چگونه نعناع اکالیپتوس در تولید آدامس مورد استفاده قرار میگیرد، اما آیا تا به حال درباره خواص حشرهکشی آن شنیدهاید؟ احتمالاً نه، چون اغلب مردم به فروشگاه میروند و اسپری ضد حشرات میخرند تا حشرات را در خانه از بین ببرند. برخی از آنها از خطرات سلامتی این اسپریها آگاه هستند و برخی دیگر نیستند، اما همه همچنان از آن استفاده میکنند، زیرا سریع عمل میکند و از این واقعیت که میتواند سمی باشد چشمپوشی میکنند. بسیاری درک نمیکنند که حتی سم هم میتواند به روشهای مختلف به آنها آسیب برساند. همیشه ترجیح داده میشود از مواد طبیعی در خانههایی با کودکان و حیوانات خانگی استفاده شود، در حالی که روشهای طبیعی در برخی موارد میتوانند بهتر باشند.
ویژگی روغن اکالیپتوس بهعنوان حشرهکش در یک مطالعه توسط دانشمندان بررسی شد که در آن سه گونه مختلف در برابر مگسهای خونخوار مورد آزمایش قرار گرفتند.
چگونه از آن استفاده کنیم؟
میتوانید گیاه اکالیپتوس را در حیاط منزل در کنار گیاهان دیگر پرورش دهید تا مگسها را دور نگه دارید، یا میتوانید یک اسپری ساده اکالیپتوس تهیه کنید تا از شر مگسها در خانه خلاص شوید. برای تهیه این اسپری، 2 فنجان آب را با 25 قطره روغن اکالیپتوس ترکیب کنید. این مخلوط را در بطری اسپری بریزید و در مناطق مشکوک استفاده کنید. فقط قبل از استفاده، بطری را تکان دهید. همچنین میتوانید روغن اکالیپتوس را به دستگاه بخور یا همراه با سایر روغنها استفاده کنید تا نتایج مشابهی بگیرید.
اکالیپتوس برای دفع پشه [کلیک و کشیدن برای جابجایی]
8. تله UV برای دور کردن پشه از خانه
پشههای خانگی به سمت نور با طول موج کوتاه جذب میشوند و به همین دلیل این تله UV برای شکار آنها طراحی شده است. استفاده از محلول صابون میتواند باعث از بین رفتن پشههایی شود که در این تله گیر میافتند. همچنین یک شبکه برق با ولتاژ پایین میتواند به جای تخته چسب استفاده شود، اما در اینجا روش سادهتر در نظر گرفته شده است. این تلهها باید در ارتفاع حدود 4 تا 6 فوت بالاتر از سطح زمین و به دلیل ارتفاع پرواز معمول پشههای خانگی نصب شوند. همچنین نباید هیچ پنجرهای در نزدیکی آنها باشد، زیرا اگر نور از بیرون قابل مشاهده باشد، پشهها به سمت آن جذب شده و وارد محیط میشوند تا در نهایت به دام بیفتند.
چطور تله را بسازید؟
برای ساخت این تله به یک نخ قوی برای آویزان کردن از سقف، یک لامپ UV، تخته چسب، یک بطری نوشابه و محلول صابون نیاز خواهید داشت. ابتدا بطری نوشابه را بهصورت شیبدار برش دهید؛ یک قسمت باید شبیه لیوان و قسمت دیگر شبیه قیف وارونه باشد. بخش اول را با محلول آب و صابون پر کنید و قسمت قیفی را روی آن قرار دهید، بهطوری که حالت یک قیف داخل لیوان ایجاد شود.
این تله باید در ارتفاع 4 تا 6 فوتی از سطح زمین و همراه با لامپ UV در بالای آن قرار داده شود. نور، مگسها را جذب میکند و زمانی که با محلول صابون تماس پیدا کنند، غرق میشوند زیرا امکان خروج از تله بسیار کم است. لازم است محلول صابون هر چند روز یکبار یا زمانی که پر شد تعویض شود. همچنین توصیه میشود لامپ UV هر سال تعویض گردد.
9. گل شمعدانی برای از بین بردن پشههای خانگی
گل شمعدانی یکی دیگر از گیاهان شناختهشده در زمینه دفع حشرات است که در بسیاری از نقاط جهان یافت میشود و در مناطق معتدل بهخوبی رشد میکند. برگهای این گیاه حالتی گرد تا بیضی دارند و گلهای آن نیز ظاهر زیبایی دارند. یکی از ویژگیهای مهم شمعدانی این است که میتواند در انواع مختلف خاک رشد کند.
چگونه از آن استفاده کنیم؟
اگر در شرایط آبوهوایی مناسب زندگی میکنید، میتوانید شمعدانی را در باغ یا فضای سبز خود بکارید. همچنین میتوانید از روغن شمعدانی (اسانس این گیاه) استفاده کنید و یک اسپری خانگی تهیه نمایید. برای این کار، 20 تا 25 قطره روغن شمعدانی را با 2 فنجان آب ترکیب کنید، سپس محلول را در بطری اسپری ریخته و استفاده کنید.
10. اسطوخودوس برای از بین بردن پشههای خانگی
اسطوخودوس گیاه زیبایی است که علاوه بر ظاهر و رایحه خوشایند، دارای برخی خواص در زمینه دفع حشرات نیز میباشد. این گیاه میتواند بهعنوان یک دافع طبیعی حشرات و همچنین در برخی موارد برای کاهش آثار گزش حشرات مورد استفاده قرار گیرد.
پیش از این نیز اشاره شده است که روغن اسطوخودوس میتواند در مواردی مانند زخمها، سوختگیها، گزش حشرات و حتی کمک به آرامش و خواب استفاده شود. گفته میشود این روغن میتواند درصد قابل توجهی از پشهها را برای چند ساعت دفع کند.
چگونه از آن استفاده کنیم؟
روشهای مختلفی برای استفاده از اسطوخودوس وجود دارد:
پرورش گیاه اسطوخودوس در باغ یکی از گزینههاست، البته در صورتی که شرایط نگهداری آن فراهم باشد. این کار میتواند به کاهش حضور پشهها در محیط کمک کند.
روش دیگر استفاده از روغن اسطوخودوس است. میتوان آن را با روغنهای حامل مانند روغن گلرنگ ترکیب کرده و روی پوست استفاده کرد تا به دور نگه داشتن پشهها کمک کند. همچنین میتوان از آن برای تهیه اسپری خانگی استفاده کرد.
برای تهیه اسپری، حدود 20 قطره روغن اسطوخودوس را با 2 فنجان آب ترکیب کرده و در بطری اسپری ریخته و در محیط خانه استفاده میکنند.
11. روغن درخت چای برای دفع حشرات
درخت چای ارتباطی با چای نوشیدنی صبحانه ندارد و گیاهی متفاوت است که به دلیل برگهای باریک خود با این نام شناخته میشود. طبق برخی مطالعات، روغن درخت چای میتواند بر انواع مختلفی از پشهها اثر داشته باشد و حتی تا حدود 24 ساعت خاصیت خود را حفظ کند. این موضوع نشاندهنده اثربخشی مناسب آن در مقایسه با برخی محصولات دافع حشرات تجاری است.
میتوان از روغن درخت چای برای استفاده روی پوست جهت دفع پشهها استفاده کرد، اما بهتر است با روغنهای حامل مانند روغن گلرنگ ترکیب شود تا از خشکی پوست جلوگیری شود. روش دیگر استفاده، افزودن آن به دستگاه بخور است که میتواند در فضای داخلی مؤثر باشد. همچنین میتوان چند قطره از آن را با آب ترکیب کرده و بهصورت اسپری در نقاط مرطوب یا محل تجمع حشرات استفاده کرد.
تله شیشهای:
میتوان از یک ظرف شیر پلاستیکی برای به دام انداختن پشههایی که در اطراف خانه پرسه میزنند استفاده کرد و با ایجاد تغییراتی ساده، آن را به یک تله تبدیل نمود. اساس این تله بر این است که پشهها به سمت طعمه جذب میشوند و پس از تماس با سطح چسبناک، قادر به خروج نخواهند بود.
چگونه تله پشه را درست کنیم؟
برای ساخت این تله به یک ظرف شیر پلاستیکی بزرگ، طعمهای مانند سیب گندیده یا مواد مشابه، نخ محکم برای آویزان کردن، میخ و مقداری عسل نیاز دارید. ابتدا داخل ظرف را با عسل پوشش دهید و سپس عسل اضافی را خارج کنید تا سطح داخلی حالت چسبناک پیدا کند. در ادامه، سه سوراخ در قسمت دهانه ظرف ایجاد کنید تا بتوانید نخها را برای آویزان کردن متصل کنید. در صورت بزرگ بودن دهانه، میتوان آن را تا حدودی با کاغذ پوشاند تا اندازه مناسبتری داشته باشد. در نهایت، تله را با کمک نخها در ارتفاع حدود 3 فوت از سطح زمین قرار دهید.
12. نوار چسبناک برای از بین بردن پشههای خانگی
این یک تله ساده برای پشهها است که تنها یکبار قابل استفاده میباشد. هرچند این نوع تله بهصورت آماده در بازار وجود دارد، اما در ادامه روش ساخت آن در خانه توضیح داده شده است.
اصل این تله بر پایه سطح چسبناک است که باعث گیر افتادن پشهها میشود. این نوارهای چسبنده در مسیر حرکت حشرات قرار میگیرند و همانطور که مشاهده شده، مگسها و حشرات بهراحتی نمیتوانند از روی سطوح چسبناک عبور کنند.
چگونه آن را بسازید؟
آمادهسازی این تله بسیار ساده است.
وسایل مورد نیاز:
ورقههای کاغذ قهوهای
یک قاشق چوبی
قیچی
یک تابه
ابتدا ورقههای کاغذ یا مقوا را به اندازه حدود 8 اینچ طول و 2 اینچ عرض برش دهید. سپس در یک تابه، مقدار مساوی شربت ذرت و آب را مخلوط کنید و حرارت دهید تا شروع به جوشیدن کند. در این مرحله باید مخلوط را مرتب هم بزنید.
پس از آن، تابه را از روی حرارت بردارید و نوارهای کاغذی را حدود 4 ساعت در این محلول قرار دهید تا سطح آنها چسبناک شود. در این حالت، حشرات به محض تماس با نوار نمیتوانند از آن جدا شوند. در نهایت، نوارها را خارج کرده و در محیطی با جریان هوا یا کنار پنکه آویزان کنید تا خشک شوند و برای جذب حشرات آماده باشند.
13. پیاز برای دفع پشهها
پیاز بهدلیل بوی تند و ترکیبات گوگردی خود میتواند بهطور طبیعی به دور شدن پشهها از محیط کمک کند. برای استفاده در خانه، میتوان یک پیاز را به چند تکه برش داد و در نقاطی مانند کنار پنجره، آشپزخانه یا محل تجمع حشرات قرار داد. همچنین قرار دادن آب پیاز در ظرفی در فضای بسته میتواند به پخش بوی آن و کاهش حضور پشهها کمک کند. این روش یک راهکار خانگی ساده و موقت برای کنترل پشهها در محیطهای داخلی محسوب میشود.
پیاز برای دفع پشهها [کلیک و کشیدن برای جابجایی]
14. کافور برای دور کردن پشه از خانه
کافور یکی از روشهای ساده برای دور کردن پشهها در فضای خانه است که بهخاطر بوی تند خود، باعث کاهش حضور حشرات میشود. میتوان آن را بهصورت تکهای در نقاط مختلف خانه قرار داد یا در ظرف آب حل کرده و در محیط گذاشت تا بوی آن در فضا پخش شود. استفاده از کافور معمولاً در فضاهای بسته مانند اتاق یا کمد برای کاهش تجمع پشهها کاربرد دارد.
دور کردن پشه از بدن
برای دور کردن پشه از بدن میتوان از روشهای ساده و طبیعی استفاده کرد. استفاده از روغنهای گیاهی مانند روغن اسطوخودوس، اکالیپتوس یا درخت چای روی پوست (با رقیقسازی) میتواند به کاهش جذب پشهها کمک کند. همچنین پوشیدن لباسهای روشن و پوشیده، بهخصوص در ساعات غروب، احتمال نیش پشه را کمتر میکند. استفاده از اسپریهای طبیعی خانگی یا مالیدن مقدار کمی پیاز یا سیر روی پوست از راه های دفع پشه در طب سنتی بهطور موقت است.