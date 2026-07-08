راهکارهای ساده برای تثبیت رنگ شلوار جین

برای تثبیت رنگ شلوار جین (لی) و جلوگیری از رنگ رفتگی، می توانید از روش های ساده و مؤثر زیر استفاده کنید:

۱. اولین شستشو را با آب سرد و نمک یا سرکه انجام دهید

شلوار نو را قبل از اولین شستشو، به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در محلول آب سرد و نمک (یک قاشق غذاخوری نمک در هر لیتر آب) یا آب سرد و سرکه سفید (نصف فنجان سرکه) بخیسانید. این کار به تثبیت رنگ کمک می کند.

۲. شلوار را پشت و رو کنید

همیشه قبل از شستشو، شلوار را پشت و رو کنید تا سطح بیرونی کمتر در معرض اصطکاک و مواد شوینده قرار گیرد.

۳. از آب سرد استفاده کنید

آب گرم یا داغ باعث باز شدن الیاف و خروج رنگ می شود. همیشه شلوار جین را با آب سرد (حداکثر ۳۰ درجه) بشویید.

۴. شوینده مناسب انتخاب کنید

از شوینده های مخصوص لباس های تیره یا رنگی استفاده کنید. از پودرهای حاوی سفیدکننده یا آنزیم های قوی خودداری کنید.

۵. شستشو را محدود کنید

شلوار جین را فقط در صورت نیاز بشویید (مثلاً هر ۴-۵ بار استفاده). لکه های موضعی را با دست پاک کنید.

۶. از خشک کن و نور مستقیم خورشید دوری کنید

شلوار را در سایه و به صورت پهن شده خشک کنید. حرارت خشک کن و اشعه UV خورشید رنگ را سریع تر می برند.

۷. از نرم کننده کمتر استفاده کنید

نرم کننده های پارچه می توانند روی الیاف را بپوشانند و باعث کاهش چسبندگی رنگ شوند. در صورت نیاز، از مقدار کم استفاده کنید.