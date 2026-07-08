دلیل لرزش برخی پل های تهران چیست؟

جعفر تشکری هاشمی درباره وضعیت پل‌های ناایمن تهران و برنامه مدیریت شهری برای بهسازی آنها اظهار کرد: همه پل‌های تهران به صورت مستمر توسط معاونت فنی و عمرانی رصد و پایش می‌شوند و با استفاده از دستگاه‌ها و ابزارهای تخصصی، موضوعاتی مانند خستگی سازه و تنش‌های ایجادشده در پل‌ها بررسی می‌شود.

وی افزود: این پایش‌ها به این معنا نیست که هیچ پل دارای نقصی نیست، بلکه در صورت مشاهده هرگونه ایراد، اقدامات لازم برای رفع نقص انجام می‌شود و بر اساس اولویت‌بندی، عملیات بهسازی و اصلاح پل‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

تشکری هاشمی با اشاره به برخی پل‌های قدیمی تهران گفت: بعضی از پل‌ها به دلیل عمر بالا دیگر از نظر اقتصادی صرفه نگهداری ندارند؛ از جمله پل کالج و پلی در خیابان حافظ که عمر مفید آنها سال‌هاست به پایان رسیده و موضوع جایگزینی آنها باید دنبال شود.

وی ادامه داد: این پل‌ها تا زمان جایگزینی، به‌صورت مستمر کنترل و مانیتور می‌شوند تا اگر نقصی ایجاد شد که احتمال بروز حادثه داشت، مدیریت لازم انجام شود.

عضو شورای شهر تهران درباره لرزش برخی پل‌ها هنگام عبور خودروها نیز گفت: لرزش پل‌ها الزاماً نشانه ناایمن بودن آنها نیست و بخشی از این موضوع به جنس سازه، به‌ویژه در پل‌های فلزی، و ارتعاشات طبیعی این نوع سازه‌ها مربوط می‌شود. شهروندان نگرانی نداشته باشند، چراکه پل‌ها به طور مرتب تحت کنترل و بررسی قرار دارند.