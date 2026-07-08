خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1810149
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۷ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۷ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,766,850

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,018,000

درهم امارات

491,150

پوند انگلیس

2,363,700

لیر ترکیه

37,800

فرانک سوئیس

2,189,700

یوان چین

260,100

ین ژاپن

 1,091,420

وون کره جنوبی

1,166

دلار کانادا

1,245,500

دلار استرالیا

1,226,900

دلار نیوزیلند

1,005,300

دلار سنگاپور

1,369,000

روپیه هند

18,620

روپیه پاکستان

6,356

دینار عراق

1,351

پوند سوریه

13,920

افغانی

26,776

کرون دانمارک

269,900

کرون سوئد

182,600

کرون نروژ

180,500

ریال عربستان

470,730

ریال قطر

484,414

ریال عمان

4,587,300

دینار کویت

5,721,425

دینار بحرین

4,685,536

رینگیت مالزی

433,800

بات تایلند

53,020

دلار هنگ کنگ

225,300

روبل روسیه

23,120

منات آذربایجان

1,039,400

درام ارمنستان

4,810

لاری گرجستان

671,100

سوم قرقیزستان

20,228

سامانی تاجیکستان

190,954

منات ترکمنستان

505,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی