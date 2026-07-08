قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
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بروزرسانی:چهارشنبه ۱۷ تیر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
21,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
39,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
56,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
74,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
92,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
110,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
127,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
145,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
163,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
182,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
200,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
218,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
236,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
253,900,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
271,700,000