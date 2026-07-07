تانک‌های فعال نشان می‌دهند چین در ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین نیروی زرهی جهان را دارد، اما شمار روی کاغذ اغلب گمراه‌کننده است.

هری جی کازیانیس با تمرکز روی تانک‌های عملیاتی فهرستی از پنج نیروی زرهی بزرگ جهان در ۲۰۲۶ را آماده کرد. او فقط تانک‌هایی را شمرده که خدمه، سوخت و مهمات دارند تا از شمار لاشه‌های ذخیره تفکیک شود. داده‌ها براساس مرور ناوگان نظامی، شمارش‌های موسسات مرجع و بررسی‌های اوپن‌سورس مثل Oryx و تحلیل‌های ماهواره‌ای تنظیم شده‌اند. حساب‌رسی‌های میدان جنگ اوکراین نشان داده شمار روی کاغذ و شمار قابل به‌کارگیری گاهی اختلاف فاحشی دارند.

شماره ۵: ایالات متحده — ناوگان کمتر، اما با توان بالا

ناوگان فعال تانک‌های آبرامز حدودا ۲٬۶۴۰ دستگاه است، ناوگان کل نزدیک به ۴٬۶۵۰ ثبت می‌شود.

حدود ۲٬۱۰۰ دستگاه از نوع‌های مدرن SEPv ۲ و SEPv ۳ هستند.

۳۱ دستگاه M ۱ A ۱ به اوکراین ارسال شد که در مقابل حملات پهپادی آسیب دیدند.

برنامه‌هایی برای افزایش بقاپذیری ۴۰۰ دستگاه و شتاب در آزمایش M ۱ E ۳ در حال اجراست.

شماره ۴: کره شمالی — شمار ناپایدار، اما عظیم

دفاتر خام عدد ۵٬۸۴۵ تانک را ثبت می‌کنند، اما شمار نیروی عملیاتی محتاطانه بین ۳٬۵۰۰ تا ۴٬۳۰۰ برآورد می‌شود.

خانواده چئون‌ما (متاثر از T‑۶۲) هسته نیرو را تشکیل می‌دهد؛ برآورد تولید بین ۸۰۰ تا ۲٬۶۰۰ وسیله متغیر است.

چئون‌ما‑۲ در اکتبر ۲۰۲۰ رونمایی شد، نام رسمی در مه ۲۰۲۴ اعلام شد و نسخه ارتقا یافته چئون‌ما‑۲۰ در اکتبر ۲۰۲۵ دیده شد.

ظرفیت کارخانه کوسون دو برابر شده و تنها حدود ده چئون‌ما‑۲ تاکنون عکسبرداری و تایید شده است.

شماره ۳: روسیه — ناوگانی رو به کاهش

ناوگان فعال تقریبا ۳٬۴۶۰ تانک است، ترکیبی از T‑۵۵ A و T‑۶۲ M و خانواده T‑۷۲ تا حدود ۶۲۰ دستگاه T‑۹۰ M.

Oryx از فوریه ۲۰۲۲ حدود ۴٬۳۹۰ تلفات روسی را با شواهد تصویری ثبت کرده است.

بررسی‌های ماهواره‌ای Jompy در ۹ ژوئن ذخایر را ۲٬۰۸۸ بدنه در ۹ پایگاه نشان داد که حدود ۸۵۱ دستگاه پس از کَپ‌زدگی و جداسازی قطعات قابل استفاده‌اند.

تخمین بریتانیا حاکی از تلفات حدود ۱۰۰ تانک در ماه و تولید جدید حدود ۲۰۰ دستگاه در سال است، در حالی که وعده مسکو ۲٬۰۰۰ دستگاه بوده است.

پارک ذخیره از حدود ۷٬۳۰۰ بدنه به ۳٬۵۰۰ تا پایان ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

شماره ۲: هند — غول آرام زرهی

برآورد‌ها بین ۳٬۷۰۰ تا ۴٬۶۱۴ تانک فعال قرار دارند و عدد نسبتا پایدار به نظر می‌رسد.

ناوگان شامل حدود ۱٬۳۰۰ تانک T‑۹۰ S Bhishma و تقریبا ۲٬۴۰۰ تانک T‑۷۲ Ajeya است که در کارخانه Heavy Vehicles Factory آوادی تولید می‌شوند.

۱۱۸ دستگاه Arjun Mk ۱ A در سفارش قرار دارند، و خط تولید T‑۹۰ در ۲۲ مه به تولید هزارمین دستگاه هندی‌ساز رسید.

هند همزمان برای میدان‌های پاکستانی و ارتفاعات مرزی چین تجهیز می‌کند، از جمله سفارش تانک سبک زوراور برای پُست‌های مرتفع.

چین: بیشترین تانک‌های فعال

نیروی زمینی خلق حدودا ۴٬۷۰۰ تانک فعال دارد و این بزرگ‌ترین نیروی زرهی عملیاتی جهان است.

ترکیب تقریبی شامل ۱٬۰۰۰ تانک ZTZ‑۹۶ و ۱٬۵۰۰ تانک ZTZ‑۹۶ A و ۶۰۰ تانک ZTZ‑۹۹ و ۷۰۰ تانک ZTZ‑۹۹ A است.

روند دو دهه تثبیت و حذف Type‑۵۹‌های قدیمی همراه با ظرفیت تولید پیوسته، موقعیت چین را تقویت کرده است.

جدیدترین تانک Type‑۱۰۰ که بهار امسال وارد خدمت شد سبک‌تر است و توپ کوچک‌تری دارد که نشان‌دهنده تمرکز بر حسگرها، حفاظت فعال و پهپادهاست.

نزدیکان فهرست

مصر: پارک تانک‌ها بیش از ۵٬۳۰۰ دستگاه است، اما ترکیبی از آبرامز و M ۶۰ S دارد و بخش بزرگی در ذخیره است.

پاکستان: حدود ۳٬۷۴۲ دستگاه قرار دارد که نزدیک هند است، اما از نظر نوسازی عقب‌تر است.

ترکیه: با ۲٬۳۸۱ تانک بزرگ‌ترین دارنده در اروپا محسوب می‌شود.

لهستان: در مسیر رسیدن به حدود ۱٬۸۰۰ تانک مدرن از جمله آبرامز، K ۲ S و لئوپارد‌ها است.

منبع گجت نیوز

انتهای پیام/