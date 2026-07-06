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توجه رسانه‌های روس به نمادهای مقاومت در مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم

توجه رسانه‌های روس به نمادهای مقاومت در مراسم تشییع رهبر شهید + فیلم
کد خبر : 1809448
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خبرگزاری رسمی روسیه (ریانووستی) در گزارشی اختصاصی از تهران تاکید کرد که پایتخت ایران امروز شاهد راهپیمایی عظیم و باشکوهی برای وداع با پیکر رهبر شهید بوده است. خبرنگار خبرگزاری رسمی روسیه (تاس) در تهران نیز با پوشش این مراسم گسترده و حضور میلیونی مردم تاکید کرد که ایرانی ها از نخستین ساعات صبح راهی مسیرهای منتهی به مراسم شده‌اند. ویدئوی اختصاصی این خبرگزاری، خیابان‌های تهران را در ساعات آغازین و پیش از شروع رسمی مراسم نشان می‌دهد.

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