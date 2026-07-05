علت شارژ نشدن گوشی سامسونگ

در این مقاله، به صورت کامل بررسی می کنیم که چرا گوشی سامسونگ شارژ نمی شود و چگونه می توان این مشکل را در خانه یا در صورت نیاز با کمک تعمیرکار برطرف کرد.

مهم ترین علت های شارژ نشدن گوشی سامسونگ

1. خرابی کابل یا آداپتور شارژ

یکی از شایع ترین دلایل شارژ نشدن گوشی، استفاده از کابل یا شارژر معیوب است. کابل های بی کیفیت یا غیراصل نمی توانند ولتاژ پایدار به دستگاه منتقل کنند و باعث قطع و وصل شدن شارژ می شوند.

راه حل: استفاده از شارژر اورجینال سامسونگ یا نمونه های دارای استاندارد معتبر.

2. مشکل در پورت شارژ گوشی

درگاه USB-C گوشی های سامسونگ به مرور زمان ممکن است دچار تجمع گرد و غبار یا پرز شود. این موضوع باعث می شود اتصال کابل به درستی انجام نشود.

راه حل: بررسی و تمیز کردن پورت با ابزار مناسب یا مراجعه به تعمیرکار در صورت گرفتگی شدید.

3. مشکلات نرم افزاری در One UI یا Android

سیستم عامل گوشی های سامسونگ که با رابط کاربری Samsung One UI اجرا می شود، گاهی دچار باگ های موقت می شود که روی فرآیند شارژ تأثیر می گذارد.

راه حل:

ری استارت گوشی

آپدیت سیستم عامل

ورود به حالت ایمن (Safe Mode)

4. فعال بودن محدودیت شارژ باتری

در برخی مدل های سامسونگ، قابلیتی برای افزایش عمر باتری وجود دارد که شارژ را روی ۸۰ یا ۸۵ درصد محدود می کند.

این ویژگی در بخش تنظیمات باتری قرار دارد و در صورت فعال بودن، ممکن است تصور کنید گوشی شارژ نمی شود.

5. داغ شدن بیش از حد دستگاه

گوشی های هوشمند سامسونگ در صورت افزایش دما، برای محافظت از باتری فرآیند شارژ را متوقف می کنند. این اتفاق معمولاً هنگام بازی، شارژ سریع یا استفاده سنگین رخ می دهد.

راه حل: خنک کردن گوشی و دوری از استفاده سنگین هنگام شارژ.

6. وجود رطوبت در درگاه شارژ

در گوشی های سری Galaxy، اگر رطوبت در پورت USB تشخیص داده شود، سیستم به صورت خودکار شارژ را قطع می کند تا از آسیب جلوگیری شود.

این قابلیت در سیستم امنیتی دستگاه های سامسونگ تعبیه شده است.

7. خرابی باتری گوشی

باتری های لیتیومی بعد از مدتی استفاده، ظرفیت اولیه خود را از دست می دهند. اگر باتری آسیب دیده باشد، ممکن است گوشی اصلاً شارژ نشود یا خیلی سریع تخلیه شود.

برای بررسی سلامت باتری می توان از ابزار داخلی گوشی یا اپلیکیشن Samsung Members استفاده کرد.

8. آسیب سخت افزاری (برد یا آی سی شارژ)

در برخی موارد مشکل از قطعات داخلی مانند:

آی سی شارژ

آی سی تغذیه

برد اصلی گوشی

است. این موارد معمولاً پس از ضربه یا نوسان برق ایجاد می شوند و نیاز به تعمیر تخصصی دارند.

9. استفاده از شارژر نامناسب یا ضعیف

شارژرهای غیر استاندارد توان کافی برای شارژ سریع یا حتی شارژ معمولی را ندارند. این موضوع به خصوص در گوشی های جدید سری Galaxy بیشتر دیده می شود.

10. اجرای بیش از حد برنامه ها در پس زمینه

اگر تعداد زیادی برنامه در پس زمینه فعال باشد، مصرف انرژی بالا رفته و ممکن است روند شارژ کند یا متوقف شود.

چگونه مشکل شارژ نشدن گوشی سامسونگ را عیب یابی کنیم؟

برای پیدا کردن علت دقیق، این مراحل را انجام دهید:

تست کابل و آداپتور دیگر بررسی پورت شارژ ری استارت گوشی بررسی دمای دستگاه تست در حالت Safe Mode بررسی سلامت باتری با Samsung Members در صورت ادامه مشکل، مراجعه به تعمیرکار

چه زمانی مشکل جدی است؟

اگر موارد زیر را مشاهده کردید، احتمال خرابی سخت افزاری زیاد است: