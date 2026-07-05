چطور ویژگیها را از پدرومادرتان به ارث میبرید؟
۲۰ هزار ژن در بدن وجود دارد و نیمی از آنها از مادر و نیمی دیگر از پدر است. هر ژن یک پروتئین یا ماده را کد میکند و این ترکیب، دستورالعملی برای ایجاد ویژگیهای افراد است؛ از رنگ مو و رنگ چشم گرفته تا اندازه قد و استعداد ابتلا به بیماریهای خاص.
البته ژنها سرنوشتساز نیستند و تنها بخش کوچکی از ژنها کاملاً نافذ هستند، به این معنی که اگر این ژن را به ارث ببرید، صددرصد خود را نشان میدهد. اما کدام ویژگیها بیشتر تحت تأثیر مادر یا پدر قرار میگیرند؟
راههای زیادی وجود دارد که میتوانید صفات را از والدین خود به ارث ببرید. اول از طریق یک ژن غالب و اگر آن را به ارث ببرید، آن صفت را ایجاد خواهید کرد. به عنوان مثال، رنگ چشم را در نظر بگیرید. اگر هر یک از والدین شما چشمان قهوهای داشته باشند، احتمالاً چشمان قهوهای خواهید داشت، زیرا این یک صفت غالب است. دوم از طریق یک ژن مغلوب؛ والدین باید ژن مغلوب را داشته باشند تا شما آن صفت را داشته باشید. به عنوان مثال، اگر چشمان آبی دارید، هر دو والدین شما باید ژن چشم آبی را داشته باشند، حتی اگر رنگ چشمان آنها آبی نباشد.
در وراثت غالب، یک نوع ژن واحد از مادر یا پدر شما ممکن است بر اینکه آیا آن ویژگی را به دست خواهید آورد یا خیر، تأثیر بگذارد. در مورد یک ویژگی مغلوب، باید یک نوع ژن را هم از مادر و هم از پدر خود به ارث ببرید.
الگوهای پیچیدهتری از وراثت ژن وجود دارد که برای ایجاد یک ویژگی یا بیماری، به چندین نوع ژن از مادر یا پدر نیاز دارند، اما رایجترین الگوی وراثت، وراثت وابسته به X است. اینها بیماریهایی هستند که تحت تأثیر انواع ژن روی کروموزوم X قرار میگیرند.
تفاوتها در توالی کدگذاری ژنها است که باعث تفاوت بین ما میشود، چه در مواردی خوشخیم مانند رنگ مو و یا بیماریهایی وخیم مانند کمخونی داسی شکل یا فیبروز کیستیک.