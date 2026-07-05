هواپیمای کاغذی رکورد گینس را شکست

گروهی از دانشجویان دانشگاه پیزا تصمیم به ساخت بزرگ‌ترین هواپیمای کاغذی جهان گرفتند. این تیم رکورد جهانی گینس را با هواپیمای کاغذی بزرگ خود با نام ایکاروس شکسته است. این هواپیمای کاغذی ۷ متر طول دارد و وزن آن ۲۸.۴۹ کیلوگرم است. ایکاروس با طول بال‌های ۲۰.۰۴ متری موفق شد ۵۹ متر پرواز کند و رکوردی را که از سال ۲۰۱۳ در اختیار مؤسسه فناوری برانشویگ بود، بشکند. گواهینامه رسمی ثبت این رکورد در تاریخ ۲۵ ژوئن صادر شد.

ماموریت امداد و نجات ناسا برای تلسکوپ سویفت

آژانس فضایی ناسا برای جلوگیری از خطر سقوط و سوختن تلکسوپ فضایی سویفت که سال ۲۰۰۴به فضا پرتاب کرد، مأموریت نجات خود را آغاز کرد. این تلسکوپ که بیش از دو دهه درحال کاوش عمیق‌ترین اسرار کیهان است و حالا در معرض سقوط قرار دارد. ناسا برای نجاب این تلسکوپ، یک فضاپیمای رباتیک سه‌بازو را روانه مدار زمین کرد تا این رصدخانه ارزشمند را در آغوش بگیرد و آن را به یک مدار امن و پایدار بازگرداند.

کشف یک سیاره فراخورشیدی جدید

دانشمندان اخترشناسی به تازگی یک سیاره صخره‌ای که احتمالا از حیات پشتیبانی می‌کند در فاصله ۲۵ سال نوری زمین کشف کرده‌اند.البته هنوز مشخص نیست آیا این سیاره فراخورشیدی جدید دارای اتمسفر است یا حتی امکان وجود حیات در آن وجود دارد. اما اخترشناسان از این کشف بسیار هیجان‌زده و خوشحال هستند. این سیاره یکی از نزدیک‌ترین همسایه‌های کیهانی ماست. ۲۵ سال نوری شاید فاصله زیادی به‌نظر برسد، اما کهکشان راه شیری حدود ۱۰۰ هزار سال نوری عرض دارد بنابراین، از این نظر، سیاره مذکور همسایهٔ دیواربه‌دیوار زمین به شمار می‌آید.

منبع همشهری آنلاین

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