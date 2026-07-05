حضور کودکان و نوزادان در مراسم‌های بزرگ می‌تواند تجربه‌ای خاص و حتی مفید برای رشد اجتماعی آن‌ها باشد؛ تجربه‌ای که البته زمانی ارزشمندتر است که والدین با توجه به سن کودک، مدت حضور و شرایط محیط، آن را به‌درستی مدیریت کنند.

وسایل ضروری برای نوزادان شیرخوار

شیر خشک یا شیر مادر (در دمای مناسب)، پمپ یا بطری استریل، دستمال مرطوب و دستمال کاغذی، کیسه گرم‌کن (برای جلوگیری از سرما خوردگی در باد) یا حوله خنک (برای گرمازدگی).

برای محافظت از نوزاد استفاده از کلاه و پوشش کامل برای جلوگیری از تماس مستقیم پوست با آلودگی‌های محیطی.

داروهای تب‌بر و قطره بینی (حتماً با مشورت پزشک) به همراه داشته باشید.

وسایل ضروری برای کودکان خردسال

اسباب‌بازی محبوبشان را برای آرام کردنشان ببرید، خوراکی‌های کم‌حجم و انرژی‌زا (مانند خرما یا بیسکویت)، آب کافی و دستمال مرطوب نیز همراه داشته باشید.

قبل از رفتن، با لحنی آرام به کودک بگویید: «امروز یک جای شلوغ می‌رویم، دستت را حتماً باید بگیرم.» این کار برای این است که کودک هم حواسش باشد که از مادر جدا نشود. چون احتمال گم شدن به خاطر شلوغی بالاست.

نکاتی برای پیاده روی طولانی

برای نوزاد در کالسکه، نباید بیش از یک ساعت پیاده‌روی مداوم انجام شود (به دلیل لرزش‌های احتمالی کالسکه و نشستن طولانی در وضعیت یکسان). راستی حواستان باشد کالسکه را در جایی قرار دهید که از مسیر اصلی حرکت جمعیت و برخورد احتمالی با مردم در امان باشد. اگر محیط بسیار گرم است، کلاه کالسکه را باز بگذارید تا جریان هوا برقرار باشد.

برای کودکان خردسال نیز، زمان پیاده‌روی می‌تواند بیشتر باشد اما حواستان باشد کودکان باید هر ۲۰ دقیقه فرصت توقف و بازی کوتاه داشته باشند. چون ممکن است بخاطر خستگی بهانه گیری کنند و ادامه پیاده روی را برایتان ناممکن کنند.

در مجموع مدت ماندن در خیابان نباید بیش از دو ساعت باشد. محیط باز و آلودگی صوتی و حرارتی مستقیم (آسفالت داغ یا باد شدید) و گرمای هوای تابستان برای کودکان خوب نیست. اگر کودکتان شروع به بی‌قراری یا تغییر رنگ پوست (رنگ‌پریدگی یا سرخ شدن بیش از حد) کرد، بلافاصله باید به یک جای سایه و خنک یا داخل خودرو منتقل شود و برایش کولر بگیرید و به او آب خنک بنوشانید.

اگر صدای محیط بسیار زیاد است، از هدفون‌های مخصوص کودکان یا پوشاندن گوش‌ها با دست استفاده کنید تا از آسیب به شنوایی جلوگیری شود.

به زبان بدن کودکان گوش دهید. اگر کودک خردسال شما شروع به گریه کردن غیرعادی کرد یا نوزادتان تنفسش تغییر کرد اینها سیگنال‌های خطر هستند. کودک را از شلوغی ها و ازدحام جمعیت دور کنید چرا که، شما در قبال سلامت فرزندتان مسئول هستید.