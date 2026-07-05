ورزشکارانی که از رهبر شهید انگشتر هدیه گرفتند+ عکس

در جریان دیدارهای متعدد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی با قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی کشور، تعدادی از ورزشکاران موفق ایرانی انگشتر ایشان را به عنوان هدیه دریافت کرده‌اند. این انگشترها که اغلب به درخواست خود ورزشکاران اهدا می‌شد، نزد دریافت‌کنندگان از ارزش معنوی و افتخاری بالایی برخوردار است و بسیاری از آنها آن را با ارزش‌ترین هدیه دوران ورزشی خود می‌دانند.

در میان وزنه‌بردارها، حسین رضازاده، قهرمان پیشین وزنه‌برداری المپیک و جهان سال‌ها پیش در یکی از دیدارها این هدیه معنوی را دریافت کرد.

کیانوش رستمی، قهرمان وزنه‌برداری المپیک هم پیش از المپیک ۲۰۱۶ ریو، در دیدار با رهبر انقلاب، انگشتر هدیه گرفت.

علیرضا کریمی، کشتی‌گیر و پهلوان جوان کشور در آذر ۱۳۹۶، در دیدار ویژه با رهبر انقلاب، انگشتر ایشان به وی اهدا شد. این هدیه پس از تقدیر از اقدام ارزشی کریمی در مسابقات جهانی کشتی انجام گرفت که حاضر به مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی نشد.

وحید شمسایی، اعضای تیم ملی فوتسال ایران پس از سیزدهمین قهرمانی خودشان در جام ملت‌های آسیا در اردیبهشت سال 1402 با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند. دراین دیدار وحید شمسایی، انگشتری از مقام معظم رهبری به یادگار گرفت.

امیر جوهری‌خو، تیرانداز و مدال‌آور بازی‌های آسیایی هانگژو در دیدار آبان‌ماه ۱۴۰۲ رهبر انقلاب با جمعی از ورزشکاران، انگشتر ایشان را هدیه گرفته بود. انگشتری‌ که آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم در دست داشتند و به جوهری‌خو اهدا کردند، نوشته‌ای قابل توجه داشت؛ «شهید آل‌اللّه سلیمانی، ما ملت امام حسینیم»، این همان انگشتری‌ بود که رهبری در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر دست داشتند و بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.

سالار آقاپور، ملی پوش فوتسال ایران هم در جریان دیدار با رهبر معظم انقلاب یک انگشتر از ایشان دریافت کرد. او همیشه می گوید از ترس اینکه کسی این انگشتر را از او بگیرد، هرگز آن انگشتر را دستش نمی کند.

روح‌الله رستمی، قهرمان پاراوزنه‌برداری المپیک و ساره جوانمردی، قهرمان تیراندازی پارالمپیک هم در مراسم مرتبط با قهرمانان پارالمپیک ۲۰۲۴، هر دو این هدیه را دریافت کردند.

سید اسماعیل دژه، ملی‌پوش تیم فوتسال ناشنوایان هم در دیدار ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با مدال‌آوران مسابقات جهانی که آخرین دیدار رهبر شهید با ورزشکاران بود، از ایشان انگشتر هدیه گرفت.

علاوه بر این، در بعضی دیدارها مجریان ورزشی مانند محمدرضا احمدی و حسین ذکایی نیز این هدیه را دریافت کرده‌ بودند.

گروه ورزشکاران باستانی

قهرمانان ورزشی بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی آذرماه 1402 با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با رهبر اسلامی دیدار کردند. این دیدار با اجرای حرکات ورزش باستانی در حسینیه امام خمینی (ره) و به صدا درآمدن زنگ و ضرب زورخانه در حضور رهبر انقلاب آغاز شد و در پایان هم و پس از درخواست این گروه، رهبر شهید به همه آنها یک انگشتر اهدا کردند.