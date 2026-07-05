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قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1808788
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قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۱۴ تیر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

37,500

بالاترین قیمت روز

37,700

پایین ترین قیمت روز

37,400

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

 

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۴ تیر

نرخ روز گذشته

 

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
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