ویژه بانوان چادری؛ قبل از حضور در مراسم تشییع به این نکات توجه کنید
در روزهای تشییع رهبر شهید انقلاب که حضور طولانی در خیابان زیر آفتاب اجتنابناپذیر است، بانوان چادری بیش از آقایان در معرض احساس گرما، خستگی و حتی گرمازدگی قرار میگیرند. رنگ مشکی چادر، کمبود جریان هوا زیر چادر و پیادهروی طولانی، فشار بیشتری به بدن وارد میکند.
در اینجا چند راهکار برای شما بانوان چادری یا مانتویی که پوشش بیشتری را به نسبت مردان دارید خواهیم داد که میتواند تحمل گرما را برایتان آسانتر کند و از بروز بیحالی و ضعف جلوگیری کند.
بادبزن دستی بردارید
باد بزن یکی از کوچکترین اما مؤثرترین وسایلی است که میتواند در صفهای طولانی یا مسیرهای شلوغ به کمک زنان بیاید. یک بادبزن تاشو در کیف جا میگیرد و در لحظه ای که دچار گرمازدگی شدید میتواند کمی از فشار گرما را کم کند.
چتر آفتابگیر بردارید
چتر آفتابگیر یا کلاه لبه دار نیز گزینهای کاربردی برای همه است. استفاده از چتر سفید یا نقرهای با لایه ضد UV، یک سایه بان شخصی ایجاد میکند و مانع از تابش مستقیم خورشید به سر و صورت میشود. علت اینکه می گوییم رنگ سفید، چون نور کمتری را به خود جذب کند.
کفش مناسب بپوشید
انتخاب کفش مناسب هم اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی باید از کفشهای راحت، سبک و تنفسی استفاده کرد تا پاها در اثر راهرفتن طولانی دچار ورم و خستگی نشوند. صندلهای طبی یا کتانیهای پارچهای میتوانند انتخابهای بهتری باشند.
به هیچ عنوان برای پیاده روی طولانی از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنید.
همراه داشتن اسپری آبپاش ضروری است
برای خنککردن بدن، همراه داشتن اسپری آبپاش خانگی هم پیشنهاد میشود. چند قطره عصاره نعنا در آب، حس خنکی بیشتری ایجاد میکند و اسپریکردن آن روی صورت، گردن و دستها میتواند لحظهای بدن را آرامتر کند.
دستمال مرطوب در کیفتان باشد
همچنین استفاده از دستمال مرطوب سرد یا یخزده، بهویژه برای قرار دادن روی پشت گردن و نبض دست، کمک میکند دمای بدن سریعتر پایین بیاید.
پوشیدن لباسهای نخی و روشن زیر چادر
پوشیدن لباسهای نخی و روشن زیر چادر مشکی اهمیت زیادی دارد، چون لباسهای تیره به ویژه مشکی گرما را بیشتر جذب میکنند. اگر امکانش باشد، انتخاب چادرهای سبکتر و با جنس خنکتر هم میتواند تحمل گرما را آسانتر کند. پس اگر از زیر چادر مانتو دارید سعی کنید جنس چادر «کرپ نازک» یا «حریر نخ» باشد که هوا در آن جریان داشته باشد.
نوشیدن آب در فواصل منظم
نوشیدن آب در فواصل منظم و پرهیز از خالی ماندن معده از نکاتی است که حتما باید به آن توجه کنید. همراه داشتن یک بطری آب، کمی خرما یا خوراکی سبک میتواند در جلوگیری از ضعف و افت فشار مؤثر باشد.
در مجموع، رعایت همین جزئیات ساده میتواند حضور در خیابانهای گرم را برای خانمهای محجبه بسیار قابلتحملتر کند. به جای آب گرم که در بطریهای پلاستیکی مانده، یک فلاسک کوچک که نیمی از آن یخ است و نیم دیگر آن شربت خنک (خاکشیر یا عرق کاسنی)، همراه داشته باشید.