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چند توصیه مهم برای استفاده از پله‌برقی مترو در مراسم تشییع رهبر شهید

چند توصیه مهم برای استفاده از پله‌برقی مترو در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1808413
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همزمان با افزایش تردد در ایستگاه‌های مترو در روزهای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، وزارت بهداشت به خطرات استفاده نادرست از پله‌برقی هشدار داد و از زائران خواست چند نکته ساده اما حیاتی را برای جلوگیری از حوادث رعایت کنند.

 جابجایی مسافران با مترو در روزهای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید افزایش می‌یابد. با توجه به افزایش تردد در ایستگاه‌های مترو، رعایت چند نکته به هنگام استفاده از پله‌ برقی ضرورت دارد.

اجتناب از دویدن و نشستن روی پله برقی، یکی از نکات توصیه شده به شمار می‌رود همچنین گرفتن دستگیره پله‌ برقی نیز باید در کانون توجه قرارگیرد.

افراد کم‌توان و سالمندان، بهتر است که از آسانسور به جای پله‌برقی استفاده‌کنند. همچنین اگر زائران مراسم تشییع رهبر شهید به همراه خود کودک دارند، اجازه ندهند که به تنهایی از پله‌برقی استفاده‌کنند.

همچنین افراد می‌بایست دقت‌کنند که شال، لباس، بند کیف، بند کفش و وسایلی که به همراه دارند، بین بخش‌های متحرک پله‌برقی گیر نکند.

کالسکه، چرخ‌دستی و بارهای حجیم نباید با پله‌برقی حمل شود تا از بروز آسیب احتمالی به خود و دیگران جلوگیری کرد.

اگر پله‌برقی خاموش بود، از تردد روی آن خودداری کرد و می‌بایست روی پله‌های سنگی تردد کرد.

به طور قطع، رعایت چند نکته ساده سبب حفظ ایمنی تمام عزاداران مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید می‌شود.

 

منبع ایسنا
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