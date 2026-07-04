راز ترور رهبر شهید از زبان مهمان مالزیایی در تهران + ویدئو

دکتر «عزمی عبدالحمید»، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، یکی از مهمانان مراسم تشییع پیکر آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید کشورمان است. با او درباره خصوصیات اخلاقی رهبر شهید و دلیل هدف قرار گرفتن ایشان توسط آمریکا و اسرائیل به گفتگو نشستیم.

مشروح صحبت‌های این اندیشمند مالزیایی در ادامه آمده است:

من این فرصت را داشتم که طی سفرهایم به ایران، سه بار با شهید آیت الله خامنه‌ای دیدار کنم. آنچه بیش از همه در شخصیت ایشان به چشم می‌خورد، نهایت فروتنی و تواضع بود. با این حال، پیام‌هایی که به مردم منتقل می‌کرد، کاملاً روشن و صریح بود؛ اینکه چرا مسلمانان باید متحد باشند، چرا مقاومت از اهمیت اساسی برخوردار است و چرا باید قدرت امت اسلامی را تقویت کرد.

مهم‌ترین ویژگی شخصیتی رهبر شهید که می‌خواهم به آن اشاره کنم، کیفیت رهبری ایشان است که امروز در جهان اسلام بسیار نادر است. ایشان در عین قاطعیت، بسیار متواضع بودند و با همین روحیه، مردم جهان را به پذیرش اسلام به عنوان یک راه‌حل دعوت می‌کردند.

آیت الله خامنه‌ای همواره به مسلمانان یادآوری می‌کردند، تا زمانی که متحد نشوند هرگز نخواهند توانست با چالش‌های دشمنان اسلام که قصد نابودی امت اسلامی را دارند، مقابله کنند. یک بار که به عنوان مهمان پیش رهبر شهید حضور داشتم، ایشان وارد شدند و با حاضران دست دادند. وقتی به من رسیدند، گفتم: «از مالزی هستم». ایشان بسیار خوشحال شدند و گفتند: «لطفاً سلام مرا به رهبران مالزی، به دکتر مهاتیر و انور ابراهیم برسانید.»

آیت الله خامنه‌ای به من گفتند نسبت به مالزی احساس بسیار خوب و مثبتی دارند و تحولات آن را پیگیری می کنند. در دیداری دیگر نیز در جلسه‌ای حضور داشتم که ایشان در آنجا سخنرانی می‌کردند. برایم جالب بود که آیت الله خامنه‌ای همواره از مالزی استقبال می‌کنند و این کشور را کشوری بسیار مهم می‌دانند.

خاطره دیگر من از آیت الله خامنه‌ای مربوط به زمانی است که ایشان طی یک سخنرانی، درباره ضرورت ایفای نقش رهبری مالزی برای مسلمانان سخن گفتند و تأکید کردند، مالزی می‌تواند در هدایت و پیشرفت امت اسلامی در سراسر جهان نقش مهمی ایفا کند.

اگر به ایران پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ نگاه کنیم خواهیم دید که ایران تنها کشور مسلمانی بوده که با قاطعیت در برابر سلطه‌طلبی غرب، به‌ویژه ایالات متحده، ایستادگی کرده است. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای پس از رحلت آیت‌الله خمینی مسئولیت رهبری ایران را برعهده گرفتند، جهت‌گیری بسیار روشنی از خود نشان دادند.

آیت الله خامنه‌ای فردی آینده‌نگر، بسیار دانشمند و صاحب بینش بود و به‌روشنی مشخص کرد که دشمنان واقعی امت اسلامی چه کسانی هستند. از همین رو بود که همواره تلاش می‌کرد نشان دهد ایجاد شکاف در امت اسلامی، از جمله دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی و مسائل مشابه، بخشی از راهبرد دشمنان است.

رهبر شهید معتقد بود مقاومت در برابر سیاست‌های دشمنان باید در همه عرصه‌ها شکل گیرد؛ چه در اقتصاد و چه در دانش و پیشرفت‌های علمی. ایشان باور داشت که ما باید از سلطه و کنترل غرب خارج شویم. غرب، آیت الله خامنه‌ای را رهبری می‌دید که می‌تواند امت اسلامی را متحد کند و اتحاد امت اسلامی، نیرومندترین سلاح در برابر سلطه اسرائیل و ایالات متحده خواهد شد.

من فکر می‌کنم غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که اگر آیت الله خامنه‌ای ترور نشود، اندیشه‌هایش در سراسر جهان گسترش خواهد یافت و خواهد توانست بر بسیاری از کشورهای جهان تأثیر بگذارد. به همین دلیل هم آمریکا و اسرائیل ایشان را هدف قرار دادند.

البته هدف سیاست غرب، تنها آیت الله خامنه‌ای نبود. آنها راهبرد حذف کسانی را که از رهبر شهید پیروی می‌کنند نیز دنبال کرده‌اند. برای نمونه، «اسماعیل هنیه» از رهبران حماس ترور شد. قاسم سلیمانی نیز هدف حمله قرار گرفت. در نهایت، آمریکا و اسرائیل به این جمع‌بندی رسیدند، تنها فردی که می‌تواند برنامه‌هایشان علیه ایران و امت اسلامی را ناکام بگذارد، سیدعلی خامنه‌ای است.

آمریکا تصور می‌کرد که اگر آیت الله خامنه‌ای را حذف کند همه چیز فرو خواهد پاشید اما این تصور درست نبود. امروز می‌بینیم حرکتی که رهبر شهید آغاز کرد روزبه‌روز نیرومندتر می‌شود و مسلمانان جهان حالا بیش از گذشته بیدار شده‌اند. میراث فکری و سیاسی آیت الله خامنه‌ای بسیار اهمیت دارد و ما همچنان به رهنمودهای ایشان رجوع می‌کنیم.