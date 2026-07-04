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قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1808236
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۱۳ تیر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

174,627,000

طلای 18 عیار / 740

172,299,000

طلای ۲۴ عیار

232,834,000

طلای دست دوم

172,298,730

آبشده کمتر از کیلو

757,450,000

مثقال طلا

756,370,000
انس طلا

4,124.58

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,779,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,725,800,000

نیم سکه تک فروشی

921,200,000

ربع سکه تک فروشی

531,600,000

سکه گرمی تک فروشی

267,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,720,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 860,000,000

ربع سکه (قبل 86)

450,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

70,910,000

حباب سکه بهار آزادی

20,810,000

حباب نیم سکه

67,990,000

حباب ربع سکه

103,970,000

حباب سکه گرمی

56,130,000
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