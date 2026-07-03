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قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1807797
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۲ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۱۲ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,754,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,007,600

درهم امارات

488,780

پوند انگلیس

2,345,000

لیر ترکیه

37,500

فرانک سوئیس

2,184,700

یوان چین

258,400

ین ژاپن

 1,088,980

وون کره جنوبی

1,140

دلار کانادا

1,238,000

دلار استرالیا

1,216,400

دلار نیوزیلند

1,000,500

دلار سنگاپور

1,359,300

روپیه هند

18,390

روپیه پاکستان

6,341

دینار عراق

1,366

پوند سوریه

13,810

افغانی

26,566

کرون دانمارک

268,400

کرون سوئد

181,600

کرون نروژ

178,300

ریال عربستان

467,200

ریال قطر

498,914

ریال عمان

4,553,400

دینار کویت

5,774,025

دینار بحرین

4,650,936

رینگیت مالزی

430,200

بات تایلند

52,800

دلار هنگ کنگ

223,700

روبل روسیه

22,490

منات آذربایجان

1,031,700

درام ارمنستان

5,130

لاری گرجستان

665,300

سوم قرقیزستان

20,060

سامانی تاجیکستان

189,354

منات ترکمنستان

501,100
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