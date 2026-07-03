قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۲ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
174,627,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
172,299,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
232,834,000
|
طلای دست دوم
|
172,298,730
|
آبشده کمتر از کیلو
|
757,450,000
|
مثقال طلا
|
756,370,000
|انس طلا
|
4,124.58
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,779,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,725,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
921,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
531,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
267,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|860,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
70,910,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,810,000
|
حباب نیم سکه
|
67,990,000
|
حباب ربع سکه
|
103,970,000
|
حباب سکه گرمی
|
56,130,000