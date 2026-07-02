چطور گرمازده نشویم

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان مسئول قرارگاه ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با انتشار اطلاعیه‌ای از شرکت‌کنندگان خواسته با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، از بروز گرمازدگی جلوگیری کنند و درصورت مشاهده علائم این عارضه، اقدامات اولیه را تا رسیدن نیروهای امدادی انجام دهند.

علائم هشداردهنده گرمازدگی کدامند؟

تعریق شدید یا قطع ناگهانی تعریق

سرگیجه و سبکی سر

تهوع و استفراغ

سردرد ضربان‌دار

ضعف و خستگی شدید

گرفتگی عضلات

تشنگی مفرط

در موارد شدید، تپش قلب

کاهش سطح هوشیاری

اقدامات پیشگیرانه برای زائران

تامین آب بدن:

قبل از احساس تشنگی، مرتب آب بنوشید. استفاده از شربت‌های حاوی خاکشیر، تخم‌شربتی، آبلیمو و اندکی نمک بسیار مؤثرتر از آب خالص است.

پوشش مناسب:

از لباس‌های نخی و گشاد استفاده کنید.

محافظت در برابر آفتاب:

از کلاه لبه‌دار، چتر و عینک آفتابی استفاده و سعی کنید در ساعات اوج گرما در سایه بمانید.

پرهیز از نوشیدنی‌های مضر:

از مصرف زیاد چای پررنگ، قهوه و نوشیدنی‌های خیلی شیرین که باعث دفع آب بدن می‌شوند، خودداری کنید.

چه نکاتی در موکب‌ها و خیمه‌ها رعایت شود؟

در خیمه‌ها و فضاهای بسته حتماً از پنکه، مه‌پاش یا کولر برای گردش هوا استفاده شود.

در فضاهای باز و مسیرهای تردد، سایه‌بان‌های مناسب نصب شود.

توزیع نذورات هدفمند باشد و عرضه آب خنک (نه یخ‌زده)، شربت‌های سنتی ضدگرمازدگی و میوه‌های آبدار در اولویت باشد.

هنگام مواجهه با فرد گرمازده چه اقدامات اورژانسی‌ای انجام دهیم؟

فرد را فوراً از محیط گرم خارج و به سایه یا محیطی خنک با تهویه مناسب منتقل کنید.

لباس‌های تنگ، یقه و کمربند او را شل یا باز کنید.

بدن فرد را با استفاده از حوله مرطوب، اسپری آب یا بادزدن خنک کنید. پاشیدن آب یخ یکباره روی بدن ممنوع است.

اگر فرد کاملاً هوشیار است، به او جرعه‌جرعه آب خنک یا محلول ORS بدهید.

درصورت بروز تشنج، بیهوشی یا عدم‌بهبود پس از ۲۰دقیقه، فوراً با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرید.