این لبخند بوی سکته میدهد
چه در محل کار، در باشگاه ورزشی یا همراه دوستانتان باشید، امکان دارد بر صورتتان حالت لبخند عجیبی نقش ببندد و کسی به شما بگوید: چرا لبخندتان متفاوت است؟، غافل از اینکه این «لبخند عجیب» و بیضرر میتواند ناشی از سکته مغزی باشد که نباید نادیده گرفته شود و به سرعت برای نجات مغز باید وارد عمل شد.
یکی از علائم رایج سکته مغزی، لبخند عجیب و غریب است که البته بسیاری از مردم به آن توجه نمیکنند. لبخند ناگهانی «عجیب» یا ناهموار میتواند در بیماران سکته مغزی دیده شود، زمانی که سکته مغزی بر نواحی مغز که عضلات صورت را کنترل میکنند تأثیر میگذارد؛ یک طرف صورت ممکن است ضعیف یا افتاده شود و باعث شود لبخند کج یا نامتقارن به نظر برسد.
اگر کسی به طور ناگهانی لبخند ناهمواری به همراه ضعف در یک بازو، مشکل در صحبت کردن یا از دست دادن تعادل پیدا کند، باید به عنوان یک اورژانس پزشکی در نظر بگیرد. چون درمان سکته مغزی حساس به زمان و هر ثانیه آن مهم است.
ترومبولیز داخل وریدی، یعنی تزریق حل کننده لخته، باید ظرف ۴.۵ ساعت تجویز شود. حتی درمانهای پیشرفته، مانند ترومبکتومی، میتوانند سلولهای مغزی را نجات دهند، اما تنها در صورتی که بیمار به موقع به بیمارستان برسد (بعضی موارد تا ۲۴ ساعت).
چرا سکته مغزی اتفاق میافتد؟
سکته مغزی خود به خود اتفاق نمیافتد؛ بلکه به آرامی ایجاد میشود. عادات روزمره و شرایط سلامتی مدیریت نشده میتوانند خطر سکته مغزی را به مرور زمان و بدون هشدار افزایش دهند. عوامل خطر این سکته شامل سبک زندگی بیتحرک، فشار خون بالا، مواد مخدر، غذاهای چرب، دیابت، بیماری قلبی، الکل، مصرف دخانیات، چاقی و کلسترول بالاست. این خطر تا زمانی که خیلی دیر نشده، نامرئی است. بنابراین قبل از اینکه خطرات شما را کنترل کنند، آنها را کنترل کنید.
رمزگشایی از روش BE FAST
درباره سکته مغزی با روش «BE FAST» آشنا شوید که حروف اولیه و اختصاری انگلیسی اقداماتی است که باید در زمان تشخیص و نجات فرد دچار سکته مغزی انجام دهید. در این زمان باید به تعادل و راه رفتن، دید و نگاه، صورت، دستها و گفتار فرد دقت کنید و نباید زمان را برای نجات مغز وی از دست بدهید و به سرعت و در زمان مناسب باید عمل کنید.
اینها نشانههای رایج فرد دچار سکته مغزی هستند، در اینجا زمان برای نجات فرد سرعت عمل ضروری است.
تعادل (Balance): از دست دادن ناگهانی هماهنگی یا سرگیجه
دید (Eye): تاری دید یا دوبینی
صورت (Face): هنگام لبخند زدن، یک طرف صورت میافتد
دستها (Arms): وقتی هر دو دست بالا برده میشوند، یک دست به سمت پایین میلغزد
گفتار (Speech): گفتار نامفهوم یا عجیب
زمان (Time): زمان رسیدن به بیمارستان.