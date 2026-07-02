دکتر محبوبه فیروزی با اشاره به اینکه دوران بارداری نیازمند مراقبت‌های ویژه در شرایط محیطی خاص است، گفت: حضور در تجمعات، به‌ویژه در فصل گرما، می‌تواند خطر بروز کم‌آبی، گرمازدگی و سایر عوارض مرتبط با بارداری را افزایش دهد؛ از این‌ رو رعایت توصیه‌های پیشگیرانه برای حفظ سلامت مادر و جنین ضروری است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب مورد نیاز بدن گفت: نخستین توصیه به مادران باردار، مصرف منظم آب و مایعات سالم در طول روز است؛ حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز باید مایعات کافی دریافت شود. همچنین بهتر است از مصرف نوشیدنی‌های بسیار شیرین و حاوی کافئین خودداری شود.

مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انتخاب پوشش مناسب را از دیگر راهکارهای مؤثر در پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد و افزود: استفاده از لباس‌های نخی، گشاد و روشن، به همراه کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب استاندارد، می‌تواند به کاهش اثرات گرمای محیط و تابش مستقیم خورشید کمک کند.

فیروزی با توصیه به پرهیز از حضور در فضای باز طی ساعات اوج گرما، خاطرنشان کرد: مادران باردار بهتر است بین ساعت ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر از تردد غیرضروری در محیط‌های باز خودداری کنند و در صورت حضور در این شرایط، با سرعت کم حرکت کرده و در فواصل زمانی مناسب در محیط‌های سایه‌دار یا خنک استراحت کنند.

وی ادامه داد: پرهیز از ایستادن طولانی‌مدت و استفاده از محل مناسب برای نشستن، نقش مهمی در جلوگیری از افت فشار خون، سرگیجه و ورم اندام‌ها دارد. همچنین توصیه می‌شود به جای وعده‌های غذایی سنگین، از خوراکی‌های سبک، آبدار و سرشار از آب مانند هندوانه، خیار، طالبی و سبزیجات تازه استفاده شود.

مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اهمیت شناخت علائم هشداردهنده در دوران بارداری اظهار کرد: بروز علائمی مانند سرگیجه یا غش، سردرد شدید، تپش قلب، تهوع و استفراغ، انقباضات رحمی، درد شکم، تب و کاهش حرکات جنین، به‌ویژه در نیمه دوم بارداری، نیازمند توجه فوری است.

وی افزود: در صورت مشاهده هر یک از این علائم، مادر باید بلافاصله به محیطی خنک منتقل شده، مایعات مصرف کند و در صورت تداوم یا تشدید علائم، از نیروهای درمانی یا ماماهای مستقر در محل کمک بگیرد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، فیروزی با اشاره به موارد اورژانسی تصریح کرد: علائمی مانند بی‌حالی شدید، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خونریزی واژینال یا خروج مایع از واژن از جمله شرایط اورژانسی محسوب می‌شود و در این موارد باید مادر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از مادران دارای بیماری‌های زمینه‌ای گفت: زنان بارداری که به بیماری‌هایی نظیر فشار خون بالا، دیابت بارداری یا بیماری‌های قلبی مبتلا هستند، باید با احتیاط بیشتری در تجمعات حضور یابند و توصیه‌های پزشک معالج خود را به‌طور کامل رعایت کنند. همچنین آگاهی از محل استقرار نیروهای درمانی و دسترسی آسان به سرویس‌های بهداشتی، از جمله نکات مهمی است که می‌تواند در مدیریت بهتر سلامت مادران باردار در تجمعات مؤثر باشد.