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اگر باردار هستید، بدون رعایت این نکات در مکان‌های پرجمعیت حاضر نشوید

اگر باردار هستید، بدون رعایت این نکات در مکان‌های پرجمعیت حاضر نشوید
کد خبر : 1807547
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حضور در تجمعات و مراسم، به‌ویژه در روزهای گرم، می‌تواند سلامت مادر و جنین را به خطر بیندازد. متخصصان مامایی مهم‌ترین توصیه‌ها و علائم هشداردهنده‌ای را اعلام کرده‌اند که زنان باردار باید پیش از حضور در این مراسم بدانند.

دکتر محبوبه فیروزی با اشاره به اینکه دوران بارداری نیازمند مراقبت‌های ویژه در شرایط محیطی خاص است، گفت: حضور در تجمعات، به‌ویژه در فصل گرما، می‌تواند خطر بروز کم‌آبی، گرمازدگی و سایر عوارض مرتبط با بارداری را افزایش دهد؛ از این‌ رو رعایت توصیه‌های پیشگیرانه برای حفظ سلامت مادر و جنین ضروری است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب مورد نیاز بدن گفت: نخستین توصیه به مادران باردار، مصرف منظم آب و مایعات سالم در طول روز است؛ حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز باید مایعات کافی دریافت شود. همچنین بهتر است از مصرف نوشیدنی‌های بسیار شیرین و حاوی کافئین خودداری شود.

مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انتخاب پوشش مناسب را از دیگر راهکارهای مؤثر در پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد و افزود: استفاده از لباس‌های نخی، گشاد و روشن، به همراه کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب استاندارد، می‌تواند به کاهش اثرات گرمای محیط و تابش مستقیم خورشید کمک کند.

فیروزی با توصیه به پرهیز از حضور در فضای باز طی ساعات اوج گرما، خاطرنشان کرد: مادران باردار بهتر است بین ساعت ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر از تردد غیرضروری در محیط‌های باز خودداری کنند و در صورت حضور در این شرایط، با سرعت کم حرکت کرده و در فواصل زمانی مناسب در محیط‌های سایه‌دار یا خنک استراحت کنند.

اگر باردار هستید، بدون رعایت این نکات در مکان‌های پرجمعیت حاضر نشوید

وی ادامه داد: پرهیز از ایستادن طولانی‌مدت و استفاده از محل مناسب برای نشستن، نقش مهمی در جلوگیری از افت فشار خون، سرگیجه و ورم اندام‌ها دارد. همچنین توصیه می‌شود به جای وعده‌های غذایی سنگین، از خوراکی‌های سبک، آبدار و سرشار از آب مانند هندوانه، خیار، طالبی و سبزیجات تازه استفاده شود.

مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اهمیت شناخت علائم هشداردهنده در دوران بارداری اظهار کرد: بروز علائمی مانند سرگیجه یا غش، سردرد شدید، تپش قلب، تهوع و استفراغ، انقباضات رحمی، درد شکم، تب و کاهش حرکات جنین، به‌ویژه در نیمه دوم بارداری، نیازمند توجه فوری است.

وی افزود: در صورت مشاهده هر یک از این علائم، مادر باید بلافاصله به محیطی خنک منتقل شده، مایعات مصرف کند و در صورت تداوم یا تشدید علائم، از نیروهای درمانی یا ماماهای مستقر در محل کمک بگیرد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، فیروزی با اشاره به موارد اورژانسی تصریح کرد: علائمی مانند بی‌حالی شدید، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خونریزی واژینال یا خروج مایع از واژن از جمله شرایط اورژانسی محسوب می‌شود و در این موارد باید مادر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از مادران دارای بیماری‌های زمینه‌ای گفت: زنان بارداری که به بیماری‌هایی نظیر فشار خون بالا، دیابت بارداری یا بیماری‌های قلبی مبتلا هستند، باید با احتیاط بیشتری در تجمعات حضور یابند و توصیه‌های پزشک معالج خود را به‌طور کامل رعایت کنند. همچنین آگاهی از محل استقرار نیروهای درمانی و دسترسی آسان به سرویس‌های بهداشتی، از جمله نکات مهمی است که می‌تواند در مدیریت بهتر سلامت مادران باردار در تجمعات مؤثر باشد.

 

منبع ایسنا
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