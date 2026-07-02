آنتروپیک هفته‌ی گذشته وعده داده بود که به‌زودی ممکن است از کاربرانش بخواهد که برای احراز سن یا هویت، کارت شناسایی ارائه دهند. این تغییر حالا رسما وارد فاز اجرایی شده است.

بر اساس آنچه آنتروپیک می‌گوید، این تغییر با هدف بررسی حساب‌های مشکوک به فعالیت کلاهبرداری انجام می‌گیرد، اما معیارها به‌طور دقیق اعلام نشده است.

احتمالا تغییر آی‌پی و استفاده از فیلترشکن روی این ماجرا اثر می‌گذارد؛ چون چندین کاربر ایرانی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس گفته‌اند که حساب‌شان مسدود شده است.

یک کاربر می‌گوید که پیامی از آنتروپیک مبنی‌بر بسته‌شدن حسابش دریافت کرده و ۱۰۰ دلار هزینه‌ی اشتراکش از دست رفته است. آنتروپیک در پیامش گفته است که تحقیقات داخلی نشان داده فعالیت‌های این کاربر با سیاست‌های استفاده هم‌خوانی ندارد، درنتیجه دسترسی او به کلاود غیرممکن شده است. کاربرهای دیگر هم چنین موضوعی را اعلام کرده‌اند.

یک کاربر ایرانی دیگر می‌گوید حساب او هم مسدود شده اما آنتروپیک هزینه‌ی اشتراک را بازپرداخت کرده است.

سیاست جدید آنتروپیک در کل جهان اعمال می‌شود، اما شاید بیشتر از هر کسی، ایرانی‌ها را متضرر کند؛ چون کاربری که در آمریکا حسابش تعلیق می‌شود، گاهی‌اوقات می‌تواند کارت شناسایی ارائه دهد و برای بازشدن حساب تلاش کند؛ اما ظاهرا آنتروپیک مدارک هویتی ایرانی‌ها را نمی‌پذیرد.