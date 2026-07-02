تصور اشتباه درباره تاثیر مکمل روغن ماهی بر آلزایمر
اگر تصور میکنید مصرف روزانه مکمل روغن ماهی میتواند از آلزایمر پیشگیری کند یا حافظه را تقویت کند، نتایج یک پژوهش دوساله خبر دیگری میدهد.
این مطالعه که در مجله eBioMedicine منتشر شده، نشان داد اگرچه اسیدهای چرب امگا-۳ موجود در روغن ماهی به مغز میرسند، اما این موضوع به بهبود عملکرد شناختی یا کاهش روند تحلیل مغز منجر نمیشود.
سالانه آمریکاییها بیش از یک میلیارد دلار صرف خرید مکملهای روغن ماهی میکنند؛ محصولاتی که به دلیل نقش امگا-۳ در حفظ ارتباط میان سلولهای عصبی، بهعنوان مکملی برای سلامت مغز و حافظه تبلیغ میشوند. با این حال، یافتههای جدید این ادعا را زیر سؤال برده است.
امگا-۳ به مغز رسید، اما سودی نداشت
این پژوهش روی ۳۶۵ فرد ۵۵ تا ۸۰ ساله انجام شد که بهندرت ماهی مصرف میکردند و همگی در معرض خطر بالاتر ابتلا به آلزایمر قرار داشتند. حدود ۴۷ درصد از شرکتکنندگان حامل ژن APOE۴ بودند که مهمترین عامل ژنتیکی شناختهشده برای افزایش خطر آلزایمر دیررس محسوب میشود.
شرکتکنندگان بهطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ یک گروه روزانه مکمل حاوی ۲ هزار میلیگرم DHA (یکی از مهمترین اسیدهای چرب امگا-۳) دریافت کرد و گروه دیگر دارونما مصرف کردند. این مطالعه بهصورت دوسوکور و کنترلشده با دارونما و به مدت دو سال انجام شد.
پژوهشگران ابتدا بررسی کردند که آیا DHA موجود در مکملها واقعاً وارد مغز میشود یا خیر. اندازهگیری میزان DHA در مایع مغزی ـ نخاعی نشان داد پس از شش ماه، سطح این ماده بهطور متوسط ۱۷ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که تأیید میکند امگا-۳ به مغز منتقل شده است.
حافظه و عملکرد شناختی تغییری نکرد
با وجود افزایش سطح DHA در مغز، نتایج آزمونهای شناختی تفاوت معناداری میان دو گروه نشان نداد. افرادی که مکمل روغن ماهی مصرف کرده بودند، از نظر حافظه، یادگیری و سایر تواناییهای شناختی عملکرد بهتری نسبت به گروه دارونما نداشتند.
همچنین تصویربرداریهای مغزی نشان داد مصرف امگا-۳ نتوانسته روند کوچک شدن هیپوکامپ، ناحیهای از مغز که نقش کلیدی در حافظه دارد و یکی از شاخصهای مهم پیری مغز و آلزایمر به شمار میرود، کندتر کند.
چرا امگا-۳ مؤثر نبود؟
به گفته پژوهشگران، هنوز مشخص نیست چرا امگا-۳ با وجود ورود به مغز، اثر قابلتوجهی بر سلامت شناختی ندارد.
دکتر حسین ناجی یاسین، سرپرست این پژوهش، معتقد است احتمال دارد امگا-۳ زمانی اثربخش باشد که در قالب یک رژیم غذایی مدیترانهای و همراه با سایر مواد مغذی مصرف شود، نه بهصورت یک مکمل مستقل. رژیم مدیترانهای بهطور طبیعی سرشار از امگا-۳ است و در مطالعات مختلف با کاهش خطر ابتلا به آلزایمر ارتباط داشته است.
وی افزود: «همه ما دوست داریم راهکاری ساده برای پیشگیری از آلزایمر وجود داشته باشد، اما یافتههای ما نشان میدهد مکملهای روغن ماهی نمیتوانند چنین نقشی ایفا کنند.»
سبک زندگی سالم همچنان مهمترین راهکار است
پژوهشگران تأکید میکنند که مؤثرترین راه برای کاهش خطر آلزایمر همچنان حفظ سلامت عمومی بدن از طریق فعالیت بدنی منظم، خواب کافی، تغذیه متعادل و کنترل بیماریهای مزمن است.
به گفته یاسین، سلامت مغز مانند نگهداری منظم از یک خودرو است؛ اگر سایر بخشهای بدن سالم نباشند، مغز نیز بهتدریج عملکرد خود را از دست خواهد داد.