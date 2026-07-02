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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1807404
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۱ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۱ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,743,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,984,500

درهم امارات

474,500

پوند انگلیس

2,317,500

لیر ترکیه

37,300

فرانک سوئیس

2,157,400

یوان چین

256,500

ین ژاپن

 1,073,220

وون کره جنوبی

1,120

دلار کانادا

1,227,600

دلار استرالیا

1,204,700

دلار نیوزیلند

990,900

دلار سنگاپور

1,345,800

روپیه هند

18,310

روپیه پاکستان

6,273

دینار عراق

1,332

پوند سوریه

15,144

افغانی

26,386

کرون دانمارک

265,400

کرون سوئد

179,400

کرون نروژ

176,100

ریال عربستان

464,130

ریال قطر

477,914

ریال عمان

4,523,900

دینار کویت

5,662,725

دینار بحرین

4,620,736

رینگیت مالزی

425,900

بات تایلند

52,280

دلار هنگ کنگ

222,200

روبل روسیه

22,520

منات آذربایجان

1,025,000

درام ارمنستان

4,740

لاری گرجستان

660,900

سوم قرقیزستان

19,930

سامانی تاجیکستان

188,054

منات ترکمنستان

496,200
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